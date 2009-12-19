تركيب السيارات: انخفاض ب 9 بالمائة لواردات مجموعات (SKD) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019

الجزائر - استوردت الجزائر ما قيمته 30ر2 مليار دولار من مجموعات (SKD) الموجة لتركيب السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص و البضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 53ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 , مسجلة بذلك و لأول مرة انخفاض ب 05ر228 مليون دولار (-9 بالمائة), حسبما علمت وأج لدى المديرية العامة للجمارك.

و يعود تراجع مجموعات SKD, أساسا, لانخفاض واردات المجموعات الموجهة لتركيب السيارات السياحية و هذا بالرغم من تسجيل ارتفاع في المجموعات المستوردة الموجهة لمركبات نقل الأشخاص و البضائع.

و بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء (SKD) الموجهة لتركيب المركبات الخفيفة, التي تشكل 42ر16 بالمائة من هيكل واردات المنتجات الأساسية لمجموعة "منتجات التجهيزات الصناعية", 73ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019, مقابل 12ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018, اي ما يمثل تراجع ب 49ر392 مليون دولار (- 52ر18 بالمائة), حسب ارقام مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

و خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2019, بلغت قيمة واردات مجموعات SKD الموجهة للمركبات النفعية, التي تمثل 50ر5 بالمائة من هيكل واردات المنتجات الأساسية لمجموعة "منتجات التجهيزات الصناعية", حوالي 578 مليون دولار مقابل 55ر413 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018, مسجلة بذلك ارتفاع قدره 76ر39 بالمائة, حسب المعطيات المؤقتة للجمارك.

و تجدر الاشارة أن مجموعة منتجات التجهيزات الصناعية قد احتل المرتبة الأولى في ترتيب الهيكل الاجمالي للواردات بحصة بلغت 43ر32 بالمائة بقيمة اجمالية بلغت 52ر10 مليار دولار مقابل 87ر11 مليار دولار, بانخفاض قدره 46ر11 بالمائة خلال فترة المقارنة نفسها.

كما خص الارتفاع واردات قطع الغيار المستعملة لصيانة السيارات المستعملة التي بلغت 62ر292 مليون دولار مقابل 38ر271 مليون دولار, أي بارتفاع بلغ 83ر7 بالمائة.

من جهة أخرى بلغت قيمة استيراد آلات حصاد و درس المنتوجات الزراعية 2ر78 مليون دولار مقابل 19ر51 مليون دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 76ر52 بالمئة حسب ذات المصدر.

و في المقابل, انخفضت قيمة استيراد الماكنات الخاصة بتنقية و غربلة الحبوب أو البقول الى 78ر18 مليون دولار مقابل 29ر62 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتراجع تجاوز 86ر69 بالمئة.

كما مس هذا التراجع فاتورة استيراد الجرارات التي بلغت 53ر177 مليون دولار مقابل 56ر212 مليون دولار (48ر16 بالمئة).

هذا و تراجعت الأليات و الأجهزة الميكانكية الخاصة ب 39ر3 بالمائة لتبلغ 51ر239 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقابل 92ر247 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.

في شهر مايو الفارط, اتخذت الحكومة قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.

وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها, تم تحديد حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات التي وافق المجلس الوطني للاستثمار مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج).

ويتعلق الأمر بشركة رونو الجزائر وشركة طحكوت للتصنيع و شركة سوفاك للإنتاج و شركة غلوفيز (كيا).

و كانت وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت فقد أكدت بأن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SK" هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.

ويتعلق الأمر بإجراء جديد يندرج في إطار "مقاربة شاملة" حول صناعة السيارات الجاري تحضيرها و التي ستتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD فيما يتعلق بترخيص استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات.

بالفعل, يسمح مشروع قانون المالية 2020 للمواطنين المقيمين استيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات و ذلك على نفقتهم الخاصة, مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا.

في 2018, بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية و النفعية) و استيراد سيارات نقل الأشخاص و السلع (منتوجات مصنعة) أكثر من 3،73 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2،2 مليار دولار سنة 2017 مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 1،53 مليار دولار (+70 بالمائة).

كما حقق التركيب المحلي للسيارات سنة 2018 انتاجا قدره 4.500 مركبة صناعية و 180.000 مركبة سياحية مقابل 110.000 مركبة سياحية سنة 2017.