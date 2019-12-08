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التوقيع على اتفاق شراكة بين الشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر -  وقع اليوم الاحد بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار و ذلك في افق اقامة شراكة ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع هذا الاتفاق كل من السيد ناصر سايس و السيد منير حمايدية على التوالي الرئيسين المديرين العامين للشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار، و هو يهدف الى تحديد الشروط العامة "لإقامة شراكة شاملة و تعاون متميز" في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و عقب حفل التوقيع اكد السيد حمايدية ان المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار تسعى من خلال هذه الشراكة الى توفير خدمات اتصال و نشر و اشهار لشريكتها "الاستراتيجية" الشركة الوطنية للتأمينات.

كما اكد انه تم الشروع في محادثات مع  الشركة الوطنية للتأمينات من اجل "اعادة تصميم علامة الشركة" و "تحديث" وكالات و مكاتب هذه الشركة العمومية.

من جانبه اوضح ناصر سايس ان الشركة الوطنية للتأمينات تلتزم بمنح تسهيلات و مزايا في مجال تأمين الممتلكات على غرار المركبات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار التي ستمنح لشريكها بدورها خدمات في مجال الاتصال و النشر.

وتابع قوله ان "الشركة الوطنية للتأمينات تفضل المؤسسات التجارية العمومية في جميع مقتنياتها في مجال الخدمات و السلع".

تجدر الاشارة الى ان مسؤولين من كلا المؤسستين قد حضروا حفل التوقيع على هذا الاتفاق الاول بين الشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاق شراكة بين الشركة الوطنية للتأمينات (أس.أ.أ) و المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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