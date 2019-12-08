جباية: تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات

وأوضح السيد لوكال خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي ان "الحكومة عاقدة العزم على تأهيل و تحديث و أنسنة" الادارة الجبائية و تسخير جميع الموارد المادية و البشرية من اجل تحسين تحصيل الجباية العادية.
كما اشار الى ان "الالة الجبائية تقع في قلب مسار اصلاح و تطوير الاقتصاد الوطني" مضيفا ان الضريبة كمصدر للإيرادات "يجب ان تضطلع بمهمتها الاقتصادية و مساهمتها كعنصر محوري للنمو".
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و من اجل ذلك -يضيف الوزير- فان نقاطا عديدة تعد ضرورية على غرار تحديث تسيير هياكل الادارة الجبائية و تعزيز قدرات تدخل الادارة الجبائية من خلال الوسائل البشرية و التكنولوجية و كذا اصلاح النظام الجبائي بغية تكييفه تدريجيا مع المقاييس العالمية.
إضافة الى ذلك -يؤكد السيد لوكال- فان "تحسين الايرادات الجبائية لا يمكن عزله عن مكافحة ظاهرة الغش و التهرب الجبائي و التكفل المناسب بالباقي المستحق للتحصيل".
ودعا ذات المسؤول الى تكثيف الجهود في مجال تحصيل الديون سيما الباق المستحق التحصيل الذي كان يقدر لحساب السنة المالية 2018 بحوالي 4500 مليار دج.
= تسوية وضعية 1950 عون من أصحاب عقود ما قبل التشغيل و "توظيف إمكانيات بشرية معتبرة" =
وأوضح وزير المالية ان خارطة طريق الحكومة لزيادة الايرادات الجبائية للبلاد تتضمن استكمال برنامج منشآت المديرية العامة للضرائب و دعم و تعزيز النظام المعلوماتي "جبايتك" و تدعيم الادارة بمستخدمي الدعم و المراقبة و كذا تكوين المستخدمين المكلفين بالتحصيل و "تحفيزهم بتقديم تعويضات خاصة".
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ومن اجل تحقيق ذلك -يضيف السيد لوكال- فان برنامجا لدعم تلك الاهداف يتضمن التجسيد الفعلي لعقود النجاعة عبر مؤشرات تسيير تدمج مجموع اطارات مديريات الضرائب الولائية و المديريات الجهوية للضرائب و مديرية المؤسسات الكبرى.
كما يتعلق الامر حسب المتدخل بتسوية وضعية 1950 عون موظف في اطار عقود ما قبل التشغيل و "ان يوظف خلال 2020 - 2021 قدر كبير من الموارد البشرية في كل الاسلاك منهم المهندسون و التقنيون في الإعلام الآلي".
= تسريع مخطط الإصلاح و تنشيط الجباية المحلية =
وتطرق الوزير في هذا الصدد الى الاجراءات الاولى المتخذة من اجل زيادة مداخيل الجباية العادية سيما عبر وضع استراتيجية متعددة السنوات من اجل اصلاح النظام الجبائي الوطني و اشراك الهياكل على المستوى المحلي لاسيما في مجال الرقمنة.
كما يتعلق الامر -حسب السيد لوكال- بتسريع مخطط اصلاح و تنشيط الجباية المحلية و كذا تحسين استقبال دافعي الضرائب من خلال "مرونة كلية من حيث الفضاء و مواقيت العمل".
وأكد في هذا الخصوص على ممثلي الادارة الجبائية "بوجوب استقبال دافعي الضرائب خلال خمسة ايام في الاسبوع و من الساعة الثامنة (08:00 سا) صباحا الى غاية الساعة الرابعة زوالا (16:00 سا)".
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كما تطرق السيد لوكال الى وضعية النظام الجبائي الحالية التي تتميز -كما قال- بعجز في تكوين المستخدمين التقنيين و نقص في الوسائل المادية المخصصة للمصالح الجبائية و غياب المستخدمين و تأخر في تعميم الاعلام الالي على المصالح الجبائية.
وتابع الوزير قوله ان البرامج الخاصة ب2020 يجب ان تحدد مداخيل ميزانية الدولة ب7ر239. 6 مليار دج منها 4ر039. 4 مليار دج خاصة بالجباية العادية و 3ر200. 2 مليار دج فيما يتعلق بالجباية البترولية.
وذكر في ذات السياق بان هذه الايرادات لحساب السنة المالية 2019 المقدرة بحوالي 6.762 مليار دج تتكون من جباية عادية في حدود 5ر047. 4 مليار دج و الجباية البترولية في حدود 5ر714. 2 مليار دج.