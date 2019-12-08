عرقاب: ممارسة سوناطراك حق الشفعة على أصول أناداركو عملية "اقتصادية بحتة"

الجزائر - أكد وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد بالجزائر أن قيام الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بممارسة حق الشفعة على أصول شركة "أناداركو" في الجزائر في إطار عقد الشراكة في حقل حاسي بركين هو "عملية اقتصادية بحتة".

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز مع المتعاملين ان "ممارسة سوناطراك حق الشفعة على أصول شركة "أناداركو" هي عملية ذات طابع اقتصادي بحت وذلك في اطار عقد مبرم بين سوناطراك وشركائها، مضيفا أن شركة اناداركو كشريك لسوناطراك في حقل حاسي بركين كانت قد طلبت الوزارة بتغيير المراقبة على حصصها بحقل حاسي بركين" بعد صفقة الضم و الحيازة المبرمة بين الشركتين الأمريكتين "أناداركو" و "أكسيدنتال".

وفي ذات السياق، أضاف" ان هذه العملية (ممارسة حق الشفعة) تدخل في اطار تطبيق قانون المحروقات الساري المفعول في هذه الحالات".

وأوضح السيد عرقاب ان وزارة الطاقة تحصلت مطلع أغسطس الماضي على طلب رسمي من شركة اناداركو تلتمس من خلاله الموافقة على عملية تغيير المراقبة على شركة اناداركو الجزائر لصالح شركة "اكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية بعد عقد الحيازة الذي ابرم بين الشركتين الامريكيتين.

وفي إطار هذه العملية (الضم والحيازة) كانت شركة "أكسيدنتال" تعتزم ببيع جميع حصصها التي حازت عليها واكتسبتها مؤخرا في افريقيا لصالح شركة "توتال".

إقرأ أيضا : سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

وتابع السيد عرقاب في هذا الشأن يقول ان مصالحه قامت بدراسة عرض شركة اناداركو من عدة نواحي ،منها الاقتصادية و التقنية و مصلحة سوناطراك علما ان حقل حاسي بركين ذي مردود قوي و سيستمر في ضخ النفط الى غاية 2036 وهناك حتى دراسة تقول أنه سيتمر الى غاية سنة 2040 و هو يحوي على 17 بئر لإنتاج النفط .

وبناء على ذلك، يضيف الوزير، " طلبنا من شركة سوناطراك لتمارس حق الشفعة لتتحصل على حصص اناداركو و هي عملية طبيعية " .

وبخصوص امكانية اللجوء الى التحكيم الدولي، قال السيد عرقاب " إن شركة اناداركو شريك نوعي و مهم وحققنا معه شراكة طويلة الامد و متينة و لا أرى أنها ستتوقف عند هذا العقد (عقد حقل حاسي بركين)".

وأضاف في هذا الصدد انه طلب من سوناطراك الجلوس الى طاولة الحوار مع اناداركو و بحث كل الوسائل التقنية المتاحة بكل احترافية ".

واستطرد قائلا :" لدينا خبراء أكفاء في سوناطراك و وزارة الطاقة و أملنا أن لا نبلغ نجر القضية الى التحكيم الدولي (..) اناداركو نحتاجها كشريك مستقبلي ‘‘ في سياق ذي صلة ، اكد الوزير ان قانون المحروقات الجديد سيسمح بتحقيق الاهداف المتعلقة بزيادة مخزون الجزائر من النفط و الغاز و المداخيل من العملة الصعبة ، مضيفا انه ليس هناك اي خوف على سوناطراك في مجال ممارسة حق الشفعة.

كما أشار الى أنه "طلب من سوناطراك ايضا استعمال حق الشفعة بالنسبة لحصة شركة "اديسون" في عملية مشابهة".

وطمأن السيد عرقاب ان القرارات التي تتخذها الحكومة تصب في مصلحة الوطن و المواطنين ولا شك في ذلك".