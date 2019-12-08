نفي شن أي إضراب وطمئنة المواطنين على توفير المواد الضرورية والخدمات

وأوضح ذات المصدر، أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "ينفي نفيا قاطعا دخول التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات في إضراب عام أو عصيان مدني أيام 8 و 9 و 10 و 11 ديسمبر الجاري"، كما "يطمئن المواطنين ان التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات سيقومون بتأدية بواجبهم المهني اتجاه المواطنين بتوفير كل المواد الضرورية خلال هذه الأيام".
ودعا الاتحاد بالمناسبة "كل التجار الغيورين على وطنهم (..) بعدم الانسياق وراء هاته الإشاعات المغلوطة والنداءات المغرضة والتي من شانها أن تمس بقوت المواطن البسيط و أمن و استقرار البلاد".
وبالمناسبة دعا الاتحاد الجميع "للتحلي بروح المسؤولية الوطنية و الواجب الوطني (..) وكذا إلى "التصدي لكل المتربصين والحاقدين من خلال العمل والمداومة في هذه الأيام كطريقة سلمية حضارية تبين وعينا و تضامننا مع المستهلكين".
من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على استمرار النشاطات التجارية بشكل عادي و أن الأسواق تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع و كذا نشاطات الخدمات.
في هذا الصدد، أفادت الجمعية في بيان لها "أن النشاطات التجارية تستمر بشكل عادي" ،مؤكدة أن "أسواق الجملة والتجزئة تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وكذا النشاطات والخدمات (النقل و محطات الوقود و المطاعم و المقاهي) والتي ستضمن الخدمة يوميا".