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طاقات متجددة: قريبا إستراتيجية شاملة لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
طاقات متجددة: قريبا إستراتيجية شاملة لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين

الجزائر - أكد المحافظ الوطني للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية نور الدين ياسة انه سيتم قريبا وضع استراتيجية شاملة لتطوير الطاقات المتجددة من اجل اعطاء رؤية واضحة للمستثمرين.

و اوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية على هامش اليوم ال24 للطاقة ان هذه الاستراتيجية الشاملة المستقبلية ستدمج مخطط عمل مفصل من اجل اعطاء رؤية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين بغية جلب الاستثمار المحلي و الدولي في هذا القطاع.

و اضاف السيد ياسة انه "من اجل ذلك، يجب خلق مناخ استثماري جذاب و مرن" مشيرا الى القدرات المؤكدة للجزائر في هذا القطاع و ارادة الدولة المجسدة خاصة في انشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية المنصبة تحت سلطة الوزارة الاولى.

كما اوضح ذات المسؤول ان تحديات الجزائر المستقبلية في هذا القطاع تخص تسريع وثيرة انجاز الاهداف المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد لضمان الامن الطاقوي للبلاد.

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من جانبها اكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في ذات الندوة الصحفية على "ضرورة ان يكون هذا الانتقال الطاقوي مرنا" مع اعطاء الاهمية اللازمة لمبدا النجاعة الطاقوية و ترشيد الطاقة.

و تابعت قولها ان "الجزائر تتوفر على جميع الاليات الضرورية لإنجاح هذا الانتقال الطاقوي و بالتالي الخروج من التبعية الطاقوية".

اما الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص فقد اكد على الحاجة الملحة لإجراء اصلاحات عميقة على طريقة الاستهلاك الطاقوي من اجل التوصل الى تفادي التبعية الطاقوية للبلاد.

كما تطرق السيد بولخراص الى الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد وطني الى برلين (المانيا) من اجل بعث مشروع مبادرة الاتحاد الدولي "د.إ.إ" طاقة الصحراء  (ديزرتاك).

و اضاف ذات المتدخل ان "هذه المبادرة سترافق بشكل فعال طموحات الجزائر من اجل تطوير الطاقات المتجددة" مشيرا الى لقاء سينظم مع الشريك الالماني في الربيع القادم بالجزائر في اطار بعث هذا المشروع.

 

سونلغاز تطمح الى اندماج اكبر في السوق الافريقية

 

كما تطرق السيد بولخراص الى التزام مجمع سونلغاز في غينيا الاستوائية من اجل مرافقة هذا البلد في اطار استغلال شبكتها الغازية انطلاقا من مواردها البحرية بفضل امكانيات سونلغاز.

و تابع السيد بولخراص قوله ان "الجزائر و من خلال مجمع سونلغاز تمتلك قدرات كبيرة في تصدير الخبرة و التجهيزات الكهربائية نحو افريقيا" مؤكدا على الامكانيات الكبيرة للسوق الافريقية من حيث التجهيزات و الخبرة في القطاع الكهربائي.

كما صرح للصحافة بان مجمع سونلغاز يجري حاليا مفاوضات مع بلدان افريقية اخرى من اجل تعزيز الحضور الجزائري في القارة عبر المجمع الطاقوي لإنتاج و توزيع و نقل الكهرباء و الغاز الطبيعي.

آخر تعديل على السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 18:39
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طاقات متجددة: قريبا إستراتيجية شاملة لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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