لوكال يؤكد من مصر على التزام الجزائر بالاستقلالية المالية للاتحاد الافريقي

الجزائر - أكد وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الجمعة بمصر حيث شارك في أشغال اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي على الالتزام المطلق للجزائر بخصوص الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقي، حسبما جاء في بيان للوزارة.

ولدى تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة، التي تعد الجزائر عضوا فيها، بشرم الشيخ (مصر)، ذكر السيد لوكال بالالتزام الصارم والمطلق للجزائر بضرورة تمتع الاتحاد الافريقي بالاستقلالية المالية وكذا إنجاح الإصلاح المؤسساتي، حسب نفس المصدر.

وتابع الوزير بالقول "وحدها الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقي كفيلة بتمكينه من تجسيد المشروع القاري وتحقيق أهداف السلام والتنمية والاندماج الإقليمي كما هو محدد في أجندة التنمية الأفريقية 2063".

وأوضح البيان أن " أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار تطبيق قرارات ندوة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الافريقي المتعلقة بآليات التمويل الجديدة لميزانية الاتحاد الافريقي وإصلاحات الميزانية والمالية على مستوى هذه المنظمة"، مضيفا أن " هذه اللجنة ستقوم بدراسة الإجراءات العملية الواجب وضعها والموافقة عليها لضمان استقلالية التمويل لهذه المنظمة القارية".

إقرأ أيضا : لوكال يشارك يوم الخميس بمصر في اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي

وفي إطار هذا اللقاء "تحادث وزراء المالية ال 15 حول السبل والوسائل التي تسمح لهذه الهيئة التابعة للاتحاد الافريقي بأداء مهامها في مجال تفعيل الاصلاحات المالية والميزانياتية لمنظمتنا الأفريقية"

أما على المستوى الثنائي فتحادث السيد لوكال، على هامش الاجتماع، مع نظيره المصري ووزراء آخرين بالإضافة إلى مسؤولين سامين أفريقيين أعضاء بهذه اللجنة بحيث تطرق معهم إلى واقع وأفاق التعاون مع الجزائر.