التشغيل في إفريقيا: دعوة إلى أعمال استراتيجية

أبيدجان - دعا المشاركون في الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية اليوم الجمعة بأبيدجان (كوت ديفوار) الى أعمال استراتيجية في مجال التشغيل لفائدة الشباب في المنطقة خلال العشرية المقبلة.

في هذا الاطار، أكد ممثلو الحكومات و المستخدمين و العمال للبلدان الافريقية المشاركة على ضرورة التركيز على "أعمال استراتيجية" وعلى "الابداعات الضرورية" لضمان "أثر حقيقي" خلال العشرية المقبلة في مجال خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب الافريقي وضمان "مستقبل أفضل" للقارة.

كما شددوا على أن يمثل تشغيل الشباب في المنطقة "كمحور حصري" في استراتيجيات الحكومات وسياساتها في إفريقيا التي تعتبر المنطقة الأكثر شبابا في العالم حيث أن 60 في المائة من سكان القارة المقدر عددهم ب 3ر1 مليار نسمة شباب تقل أعمارهم عن 25 سنة في حين أنه بحلول 2030 ستحصي حوالي خمس اليد العاملة الدولية وحوالي ثلث اليد العاملة العالمية الشابة، حسب احصائيات المكتب الدولي للعمل.

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون على ضرورة مكافحة العمل غير القانوني في القطاع الخاص من خلال وضع آليات لمساعدة السكان الناشطين في هذا المجال في التوجه الى القطاع القانوني وتعزيز الوسائل المرتبطة بالتكوين لتسهيل الادماج المهني للشباب.

كما أكدوا على أهمية اعداد برامج ترتكز على التشغيل المنتج وعلى مبادئ العمل الكريم وخلق المنتجات والخدمات الإيكولوجية على غرار الألواح الشمسية والمنتجات المدورة، مؤكدين أنها قد طبقت في بعض البلدان الإفريقية.