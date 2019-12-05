السياسة الجديدة للانتقال الطاقوي محور لقاء السبت المقبل بالجزائر

الجزائر - ستشكل السياسة الوطنية الجديدة لإنجاح الانتقال الطاقوي موضوع فعاليات "يوم الطاقة" في دورته الرابعة والعشرين الذي سينظم السبت المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما افاد به يوم الخميس بيان لمحافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.

و تنظم النسخة الـ24 لـ "يوم الطاقة " تحت شعار "كيف نقلص من التبعية للمحروقات و ننجح في الانتقال الطاقوي" بحضور المحافظ للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، السيد نور الدين ياسع و الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، كمال الدين شيخي و الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز شاهر بولخراص و رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و ممثلين عن وزارة الطاقة و عن المدرسة الوطنية متعددة التقنيات.

و سيعرض المحافظ للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، السيد ياسع السياسة الجديدة لإنجاح الانتقال الطاقوي التي تنتهجها الجزائر والآفاق القريبة لوضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، التي سترسم معالمها و تحدد ركائزها بإشراك جميع المتدخلين في المجال من باحثين و شباب مستثمر و متعاملين ا?اقتصاديين و مختصين يضيف بيان المحافظة.

جدير بالذكر فان فعاليات اليوم 24 حول الطاقة ستنظم من طرف شركة سونلغاز والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالعاصمة .