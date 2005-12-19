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عرقاب بشارك في أشغال الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج اوبيب في فيينا

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
عرقاب بشارك في أشغال الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج اوبيب في فيينا

الجزائر - انطلقت، اليوم الخميس بفيينا (النمسا)، أشغال الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج اوبيب بمشاركة وزير الطاقة، محمد عرقاب.

في هذا الصدد أشار بيان لوزارة الطاقة اليوم الخميس الى أن أعضاء هذه اللجنة سيعكفون على دراسة وضعية السوق البترولية الدولية و أفاقها على المدى القصير و المتوسط.

كما يتعلق الأمر ايضا بدراسة مستويات مطابقة ضبط الانتاج مقارنة بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب.

و على هامش هذا الاجتماع، تحادث السيد عرقاب مع نظيريه، وزير الطاقة و الصناعة و الموارد المنجمية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان و الوزير الايراني للبترول السيد بيجان زانجن . و قد تمحورت المحادثات حول تطور الأسواق البترولية و أفاقها.

و أكد السيد عرقاب الذي سيتولى رئاسة الأوبيب ابتداء من الفاتح من شهر يناير 2020،  أن الجزائر لن تدخر أي جهد بالتنسيق مع البلدان الأخرى الأعضاء في الأوبيب و خارجها من أجل تحقيق توازن في السوق البترولية الدولية و ضمان استقرارها خدمة لمصالح المنتجين و المستهلكين و للصناعة البترولية.

إقرأ أيضا:     أوبيب: السيد عرقاب يتحادث مع نظيريه السعودي و الايراني في فيينا

و تابع يقول " نعمل سويا مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لمواصلة تعاوننا والحفاظ على أسس الحوار المستمر بين دول الأوبيب و خارج الأوبيب من جهة و كذلك بين البلدان المنتجة والمستهلكة من جهة أخرى".

و تتكفل اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب التي أسست سنة 2016 عقب " بيان التعاون" للاجتماع الوزاري المختلط بلدان أوبيب-خارج الأوبيب، بالسهر على تحقيق هذه الأهداف بفضل تطبيق التخفيض الارادي لانتاج البلدان لجميع هذه البلدان.

و تضم هذه اللجنة سبعة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).

و سيكون اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب متبوعا بندوة الأوبيب ال177 في حين برمج الاجتماع الوزاري السابع أوبيب-خارج أوبيب ليوم الجمعة.

آخر تعديل على الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:51
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عرقاب بشارك في أشغال الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج اوبيب في فيينا
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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