التأكيد في أبيدجان على ضرورة دعم إمكانيات إدارات العمل في افريقيا

أبيدجان - أكد المشاركون في الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية اليوم الخميس بأبيدجان (كوت دي فوار) على ضرورة تدعيم امكانيات ادارات العمل و استحداث هيئات " فعالة و شاملة" للحوار الاجتماعي "من أجل تسيير أفضل لعالم الشغل في افريقيا".

في هذا الاطار، ركز ممثلو الحكومات و المستخدمين و العمال للبلدان الافريقية المشاركة في هذا الاجتماع على "ضرورة دعم امكانيات ادارات العمل لبلدان المنطقة بتوفير الامكانيات الضرورية و تحسين الخبرة الوطنية المتوفرة".

كما أوضح المشاركون أن الهدف يكمن ايضا في ضمان "تطبيق أفضل" للمعايير الدولية الخاصة بالشغل و القوانين الوطنية في هذا المجال "من أجل ضمان تسيير فعال لعالم الشغل الذي يشهد تغيرات كثيرة ناتجة اساسا عن التقدم التكنولوجي و تغير المناخ و الضغط الديمغرافي".

وفي السياق نفسه، أشار المشاركون ل"الدور الحاسم" للحوار الاجتماعي في تعزيز الحكامة و التنمية المستدامة و ترقية العدالة الاجتماعية مبرزين ضرورة انشاء، بالنسبة للبلدان الافريقية، هيئات "قوية و شاملة " للحوار الاجتماعي تدرج مختلف مجموعات عالم الشغل.

من جهة أخرى، أوضح المشاركون أن "المصادقة و تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية المتعلقة بالمعايير الدولية للشغل هامة في هذا الشأن".

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كما دعا هؤلاء الى اتخاذ اجراءات من أجل "رفع العراقيل" التي تحول دون مشاركة "أهم" للنساء في سوق العمل مؤكدين أن حضور النساء في قطاعات الشغل المستقبلية و المرتبطة بمجال التكنولوجيا و العلوم و الهندسية " يبقى ضعيفا".

و بخصوص المعايير الدولية للشغل أشار المتدخلون الى "النسبة المهمة" للمصادقة على الاتفاقيات الدولية حول الشغل التابعة لمنظمة العمل الدولية معتبرين في المقابل أن تطبيق الأحكام و المبادئ المتعلقة بالمعايير "لا تزال تواجه تحديات" في بعض البلدان.

و في تصريح لوأج أكد حليم حمزاوي، خبير في منظمة العمل الدولية و عضو في المجموعة المكلفة ب "وضع معايير دولية للشعل و الحوار الاجتماعي و المساواة في الجندر في مستقبل العمل اللائق في افريقيا" في هذه الأشغال أن المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بعالم الشغل " ليس هدفا في حد ذاته بل مرحلة أولى لتطبيق هذه المبادئ ميدانيا".

و أكد المتحدث أن تطبيق هذه المبادئ يجب أن تضمنه ادارة العمل و التشغيل التي تتوفر على الوسائل البشرية و المادية الضرورية و ثقافة على جانب العمل اللائق.

و فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي أكد نفس المسؤول على ضرورة ضمان حوار اجتماعي " فعلي و شامل" مفتوحا على ممثلي الحكومات و المستخدمين و العمال الذي يشكلون كل التشكيلة المعنية لاسيما الشباب و النساء و ممثلين عن الفئات الهشة خصوصا.

و خلص يقول أن هذا الحوار يجب أن يكون " واسعا و أن لا ينحصر فقط في المسائل الاجتماعية المرتبطة بقوانين و ظروف العمل من أجل ادراج جوانب أخرى على غرار السياسات الجبائية و الاقتصادية.