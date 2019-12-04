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السيد هدام يتحادث بأبيدجان مع المدير العام للمكتب الدولي للعمل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

أبيدجان - تحادث وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام اليوم الاربعاء مع المدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدر على هامش الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد بأبيدجان (كوت ديفوار).

و بعد استعراض "العلاقات بين الجزائر و المنظمة العمل الدولية" تطرق الطرفان الى نتائج تطبيق اتفاق الشراكة الموقع عليه في 2013 بجنيف حول انشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر التي أصبحت "موقعا للتكوين بامتياز" في مجال الضمان الاجتماعي للبلدان الافريقية و المغاربية.

كما تناول الجانبان الدعم التقني لمركز توران في مجال التكوين لفائدة اطارات قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

كما تم خلال هذا اللقاء أيضا التذكير بالأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع المكتب الدولي للعمل و التزاماتها المحققة في هذا المجال لاسيما التوقيع على 60 اتفاقية دولية.

و بهذه المناسبة، وجه السيد هدام دعوة للمدير العام للمكتب الدولي للعمل للقيام بزيارة الى الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 علما أن السيد ريدر قبل الدعوة.

يذكر أن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يشارك في الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية على رأس وفد ثلاثي التشكيلة (ممثلين عن الحكومة و عمال و أرباب عمل).

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السيد هدام يتحادث بأبيدجان مع المدير العام للمكتب الدولي للعمل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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