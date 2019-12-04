الخطوط الجوية الجزائرية: اضطراب في الرحلات الجوية اثر حركة اجتماعية في فرنسا

الجزائر - ستعرف رحلات النقل الجوي من و الى فرنسا اضطرابا غدا الخميس اثر مشاركة المراقبين الجويين في حركة اجتماعية في فرنسا حسبما أشار اليه بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء.

في هذا الصدد، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات الجوية إلغاء 20 بالمئة من الرحلات على مستوى أهم المطارات بفرنسا.

و أوضح ذات المصدر أنه "بسبب هذا الاضراب، تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها أن الرحلات من و الى فرنسا ستكون معنية.

و بالتالي فان الاضطرابات ستمس الرحلات العابرة للتراب الفرنسي".

اضافة الى ذلك، فان الرحلات الرابطة بين "مطار الجزائر-مطار شارل ديغول" (الجزائر : AH 1002/AH 1003،/AH 1012/AH1013) و "مطار الجزائر-مطار باريس أورلي-مطار الجزائر" ( AH 1006/AH 1007/AH1010/AH 1011) و "الجزائر-مارسيليا-الجزائر ( 1023 AH 1022/AH ) و "عنابة-مارسيليا-عنابة (AH 1150/AH 1151) سيتم الغائها غدا الخميس حسب شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و من المتوقع أيضا تسجيل اضطرابا في النقل الجوي و تأخر في الرحلات و الغاءات لبعض الرحلات من 5 الى 7 ديسمبر.

و بهدف التصدي لهذه الوضعية، تم تنصيب خلية متابعة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ذات البيان.