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نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 57ر62 دولارا للبرميل  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 57ر62 دولارا للبرميل  

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خاماتها بلغ 57ر62 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مقابل 50ر62 دولارا يوم الاثنين، مسجلا بذلك ارتفاعا ب7 سنت.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام  ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، تراجع سعر خام برنت لشهر فبراير ب10 سنت حيث بلغ 82ر60 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام  تكساس لشهر يناير ب14 سنت الى 10ر56 دولارا للبرميل.

و يعزى المحللون هذا التراجع الذي عرفته اسعار النفط امس الثلاثاء لفترة وجيزة الى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول احتمال تأجيل اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة و الصين الى ما بعد انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.

و تتجه الآن أنظار المستثمرين و الفاعلين في قطاع النفط  حاليا نحو ما سيسفر عنه لقاء اوبك و حلفائها الذي سيعقد ابتداء من يوم غدا الخميس الى يوم الجمعة  بفيينا (النمسا) و الذي سيسمح للمنظمة و حلفائها تقييم الاتفاق المتعلق بتخفيض مشترك للإنتاج بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا من 1 يوليو  الى غاية 31 مارس 2020.

وقد شرعت دول اوبك و حلفائها من خارج المنظمة،منذ 2016، الى تقليص الانتاج  بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطلب. 

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 57ر62 دولارا للبرميل  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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