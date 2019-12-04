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سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 12:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 192 مرات
سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح &quot;أناداركو&quot; بالجزائر

الجزائر -ستقوم الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة "أناداركو" في الجزائر بناء على  قرار صادر عن وزير الطاقة محمد عرقاب بخصوص صفقة الحيازة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين "أناداركو" و "أوكسيدنتال"، حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الطاقة.

وحسب ذات المصدر، فان الصفقة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين "أناداركو" و "أوكسيدنتال " تتنافى و مواصلة أعمال شركة أناداركو الجزائر" في إطار عقد الشراكة في  حقل "بركين" بالجزائر.

وتابع البيان يقول أنه و "بتاريخ 3 أوت 2019 تمت عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الامريكيتين "أناداركو "وأكسيدنتال" موضحا أنه في إطار هذه العملية (الضم والحيازة) ستقوم شركة "أكسيدنتال" ببيع جميع حصصها، التي حازت عليها واكتسبتها مؤخرا في افريقيا لصالح شركة "توتال".

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وتطبيقا لأحكام قانون المحروقات - يضيف المصدر- ، تقدمت شركة "أناداركو"، شريك سوناطراك في حقل بركين بطلب إلى وزير الطاقة، تلتمس من خلاله موافقته على عملية تغيير المراقبة على شركة " أناداركو الجزائر" لصالح شركة "أكسيدنتال"، يبرز ذات المصدر.

وأضاف المصدر أنه "عملا بالتنظيم الساري المفعول، اتخذ وزير الطاقة محمد عرقاب، قرار بخصوص هذه الصفقة، حيث أعلن بموجبه بأن هذه العملية تتنافى مواصلة أعمال شركة " أناداركو الجزائر" في إطار عقد الشراكة على حقل "بركين" بالجزائر.

"ونتيجة لهذا القرار ستقوم شركة سوناطراك بممارسة حق الشفعة على المصالح، التي تحوز عليها شركة " أناداركو" في الجزائر"، يضيف بيان وزارة الطاقة.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 19:35
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سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 12:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 192 مرة   شارك

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