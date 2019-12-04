محرز أول لاعب جزائري و تاسع افريقي يسجل 50 هدفا في البطولة الانجليزية -

رابطة الأبطال الإفريقية (الجولة الثانية): شبيبة القبائل في مهمة صعبة للتأكيد واتحاد الجزائر للتدارك -

كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة -

محكمة سيدي امحمد: قاضي الجلسة يشرع في استجواب المتهمين في قضية تركيب السيارات -

عشية زيارة بومبيو للمغرب: ضرورة وقف المملكة لعرقلة إجراء استفتاء تقرير المصير -

طاقة : سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح أناداركو بالجزائر -

ورقلة: السقي بالتقطير باستخدام الطاقة الشمسية... رهان مستقبلي للفلاحة بالجنوب -

الصحافة الوطنية تركز على الكلمة التوجيهية التي ألقاها الفريق أحمد قايد صالح بوهران -

وزير الداخلية يصف ترقية عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات ب تحدي تاريخي -

التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم الابتكار -

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي على اللجنة المختصة -

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون متعلق بالنقل البري على اللجنة المختصة -

طاقات متجددة: الجزائر مهتمة بالتعاون مع مجمع د اي اي ديزرت اينرجي -

المجلس الشعبي الوطني: عرض حول مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل -

بدوي يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم وترقية حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

الجزائر تجدد تأكيدها على مواصلة العمل على المستوى الإقليمي لتعزيز العمل اللائق -

التأكيد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -

الوزير الأول يقدم عرضا لرئيس الدولة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد -

المترشحون يشددون مجددا على أهمية الانتخابات المقبلة بالنسبة لمستقبل البلاد -