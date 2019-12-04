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التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم الابتكار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 10:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم الابتكار

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لتوزيع ثمانية جوائز في مجال السياحة  والتي من شأنها أن تساهم في تشجيع المبادرات ودعم  الابتكار وتحقيق الانجازات في قطاع السياحة.

واعتبر الوزير في مراسم هذه الطبعة التي نظمها المركز الدولي للتجارة الجزائر السياحة  من أهم القطاعات التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية خارج إطار المحروقات داعيا كل الفاعلين إلى المساهمة في "تحسين الوجهة السياحية الجزائرية التي تزخر بثراء طبيعي وثقافي وتاريخي وحضاري  يجعل منها مقصدا سياحيا بامتياز".

وذكر السيد بن مسعود  من جهة  أخرى بكل الجهود المبذولة من طرف الحكومة من جل دعم الاستثمار السياحي من خلال مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات للحصول على العقار وتخفيض الجباية والضرائب  خاصة وان قطاع السياحة كما قال يساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل إضافية.

وأشار إلى انه يتم كل سنة انجاز حوالي 100 فندق جديد يوفر أزيد من 5000 سرير جديد  وحوالي 5000 منصب شغل جديد ،مضيفا بأنه سيتم خلال هذه السنة استقبال حوالي 7 آلاف سرير وتوفير 7 آلاف منصب شغل إضافي.

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وأكد الوزير في هذا الإطار، بان قانون المالية 2020 سيرافق القطاع وكل القطاعات الأخرى بفتح الاستثمار لفائدة الأجانب لاسيما في مجال السياحة مؤكدا بانه تم لحد الآن انجاز حوالي 15 مؤسسة  فندقية مختلطة أجنبية بكل ولايات الوطن .

وقال من جهة أخرى انه تم لحد الآن تسجيل أزيد من 1408مؤسسة فندقية توفر 706 123وسيتم تسليم 108 مؤسسة فندقية في 2020 من شانها توفير   10286 سرير و5505 منصب شغل جديد.

كما بلغ حجم الاستثمار لحد الآن على حد تعبير الوزير 2393 مشروع سياحي من شأنه أن يوفر 274  310 سرير جديد، مذكرا في نفس الوقت بتوفر  2836 وكالة سياحية وأسفار على المستوى الوطني .

من ناحيته اكد المدير العام  للمركز الدولي للتجارة "الجزائر" احمد تيباوي على أهمية تنظيم هذه الطبعة التي تم من خلالها تقديم جوائز لاحسن انجاز في المجال السياحي وكذا في التسيير  وفي ترقية المقصد السياحي الجزائري .

ويهدف هذا المسعى كما أكد نفس المسؤول، إلى العمل على اقلاع السياحة تحقيق التنمية خارج إطار المحروقات من اجل جلب السياح وتعزيز الاستثمار وترقية الابتكار والإبداع وتحسين وجهة الجزائر التي تزخر بتنوع سياحي فريد من نوعه.

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وبالمناسبة، أعرب السيد تيباوي عن شكره للجنة التحكيم التي بذلت كل الجهود بتنظيم اربعة لقاءات من اجل اختيار أحسن انجاز في السياحة  حيث خصصت ثمانية جوائز لتوزيعها على الفائزين في هذه الطبعة.

وتتشكل لجنة التحكيم من من اطارات يمثلون  وزارة السياحة و وكالة التنمية السياحية والفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية والأسفار وكذا من خبراء.

وتم خلال هذا الحفل التكريمي تقديم جوائز لفائدة أحسن انتاج فيديو حول الترقية السياحية من انجاز مؤسسة ناشئة وكذا تقديم ثلاثة جوائز لفائدة  ثلاثة فنادق من نوع أربعة نجوم وثلاثة فنا دق أخرى من نوع خمسة نجوم الى جانب منح جائزة خاصة لاحسن حاكم في لجنة التحكيم نظرا لاختياره بكل موضوعية اقامة الغزالة الذهبية من نوع خمسة نجوم لمنحها الجائزة في هذه الطبعة.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 10:38
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التأكيد على أهمية تنظيم الطبعة الأولى لمنح جوائز في السياحة من أجل تشجيع المبادرات ودعم الابتكار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 10:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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