طاقات متجددة: الجزائر مهتمة بالتعاون مع مجمع "د اي اي ديزرت اينرجي"

الجزائر - أشار بيان لوزارة الطاقة يوم الثلاثاء الى اهتمام الجزائر بالتعاون مع مجمع "د اي اي ديزرت اينرجي" (ديزيرتك) الالماني بهدف تعزيز قدرات انتاج الطاقات المتجددة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بهدف تعزيز قدرات انتاج الطاقات المتجددة و ادراجها الجيد في المنظومة الكهربائية الجزائرية، يتطلع قطاع الطاقة الى تطوير محاور التعاون مع "د اي اي ديزرت اينرجي" في مجال الطاقات المتجددة".

وتتعلق أهم أهداف هذا التعاون حول اطلاق وانجاز الدراسات التقنية و الاقتصادية للاستفادة من الطاقات الشمسية و الهوائية و تعميم الطاقات المتجددة و ترقية المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني و الدولي و الترقية المشتركة للبحث في مجال تصنيع و تركيب و استغلال و تخزين الطاقات المتجددة.

ويتعلق الأمر أيضا بالدراسة المشتركة للسبل و الوسائل الكفيلة بولوج الأسواق الخارجية من أجل تصدير الكهرباء المتجددة و تعزيز الشراكة في مجال التكوين في صناعات الطاقات المتجددة و تحويل المعرفة و التكنولوجيا.

==التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم "د اي اي ديزرت اينرجي" ==

كما تمت الاشارة أيضا الى أن "هذه الارادة في التعاون ستتجسد في الآجال القريبة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الفاعلين الوطنيين لقطاع الطاقة وهذه المنظمة".

وأكدت الوزارة أنه في اطار سياسة الحكومة حول تطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، أطلق قطاع الطاقة برنامجا " طموحا" لإنتاج 5600 ميغاوات بحلول 2027 .

وتم التأكيد أيضا على أن "هذا البرنامج الهام و الطموح سيتم تحقيقه مع مؤسسات جزائرية و في اطار شراكة مع الشركات و المؤسسات التي تتمتع بالخبرة و تتوفر على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال التي تسمح بتخفيض التكاليف".

في هذا الصدد، شارك مؤخرا وفد عن قطاع الطاقة يضم مسؤولين من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سونلغاز و محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في المنتدى العربي-الألماني أل 10 حول الطاقة.

وقد نظم هذا المنتدى تزامنا مع القمة ال10 حول الريادة الطاقوية من تنظيم "د اي اي ديزرت اينرجي" ببرلين (ألمانيا) تحت عنوان " الانتقال الطاقوي في العالم العربي".

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وتؤكد" مشاركة الجزائر في هذا اللقاء الهام اهتمام القطاع للاستفادة من جميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في انضاج استراتيجيتها المتمثلة في تطوير الطاقات المتجددة و رفع حصة الطاقات المتجددة في المزج الطاقوي الوطني مع تفضيل سياسة ادماج وطني في مجال صناعة العتاد الذي يتدخل في هذا الاطار" ، حسب الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن قطاع الطاقة يعتزم تطبيق جميع السبل و الوسائل الكفيلة بتشجيع المرور الى الانتقال الطاقوي الذي يرتكز على تطوير"منسجم" للطاقات المتجددة مع ابراز فعالية طاقوية ضرورية تعمل على تحسين المسار النهائي لاستهلاك الطاقة ببلدنا.

وفي اطار استراتيجية قطاع الطاقة تم تسطير مسار انتقال الى الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية يعتبر "الانتقال الطاقوي كأفضل طريقة لضمان التنمية المستقبلية للاقتصاد الوطني".

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الطاقة أن الانتقال الطاقوي يعد "رهانا كبيرا" بالنسبة للقطاع بسبب توقعات بالزيادة السريعة للاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية و هو استهلاك ناتج عن حاجيات التبريد و التدفئة و افاق التنمية الصناعية و الخدمات.

ويذكر أنه في سنة 2009 أطلق مجمع لمؤسسات ألمانية كبيرة منضوية في "د اي اي ديزرت اينرجي" (المعروفة آنذاك ب " Desertec Industry Initiative "، فكرة تنفيذ مشاريع شمسية و هوائية في صحاري افريقيا الشمالية و الشرق الأوسط (مينا).