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نفط: سعر سلة خامات اوبك يستقر عند 50ر62 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
نفط: سعر سلة خامات اوبك يستقر عند 50ر62 دولارا للبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خاماتها تراجع إلى 50ر62 دولارا للبرميل أمس الاثنين، بعد ما بلغ 83ر63 دولارا يوم الجمعة الماضية، مسجلا بذلك انخفاضا ب33ر1 دولارا.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام  ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، ارتفع  سعر خام برنت لشهر فبراير 98ر61 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 46ر2 بالمئة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يناير52ر56 دولارا للبرميل بنسبة زيادة قدرها 45ر2 بالمئة.

و يرجع المحللين هذا الصعود الى  زيادة أنشطة المصانع خلال نوفمبر الماضي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

كما تلقت الأسعار الدعم أيضا بعد أن صرح  وزير النفط العراقي يوم الأحد إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون يومي الخميس و الجمعة خلال اجتماعهم بفيينا لرفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج إلى 6ر1 مليون برميل يوميا.

وقد سبق لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و حلفائها من خارج المنظمة،أن اتفقوا على خفض إنتاجهم مجتمعين بواقع2ر1 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر 2018 بهدف دعم الأسعار وتفادي تخمة في السوق النفطية و سيسمح اللقاء القادم بتقييم سياستهم المتعلقة بتقليص حجم الإنتاج.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات اوبك يستقر عند 50ر62 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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