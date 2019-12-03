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هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار القاهرة: إعادة نقل الركاب نحو وجهتهم النهائية في نفس اليوم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار القاهرة: إعادة نقل الركاب نحو وجهتهم النهائية في نفس اليوم

 الجزائر - صرح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائريةو مسؤول الاتصال بها أمين أندلوسي اليوم الثلاثاء لوأج, أن المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها بين المدينة-عنابة و التي حطت أمس الاثنين بالقاهرة (مصر) بسبب حادث تقني قد تم نقلهم في نفس اليوم نحو وجهتهم النهائية على متن طائرة أخرى.

و أكد نفس المسؤول أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية ( الرحلة AH 4411 ) كان تقل 140 مسافرا كانوا عائدين من أداء العمرة. كما أوضح أن " الطائرة -و لأسباب أمنية- تم تحويل وجهتها نحو مطار القاهرة فيما نقل ركابها نحو مطار عنابة على متن طائرة أخرى". و لدى شرحه لظروف هذا الحادث, كشف السيد أندلوسي أن الأمر يتعلق ب "مشكل تقني" دون اعطاء تفاصيل أوفر.

و حسب قوله دائما فان " قائد الطائرة اكتشف انذارا على مستوى المحرك بعد ساعة و 30 دقيقة من اقلاعها و قرر على اثر ذلك الهبوط على مستوى مطار القاهرة". في هذا الاطار, أكد السيد أندلسي أن الطائرة مزودة بمحركين مما يسمح لها بمواصلة رحلتها لكن و لأغراض أمنية فضل الطيار أن يحط بمطار القاهرة. و بخصوص مصير طائرة الخطوط الجوية الجزائرية فإنها لا تزال تقبع بهذا المطار لإجراء الصيانة حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 17:43
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هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار القاهرة: إعادة نقل الركاب نحو وجهتهم النهائية في نفس اليوم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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