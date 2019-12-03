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عرقاب يشارك في عدة اجتماعات للأوبيب يومي الخميس و الجمعة بفيينا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
عرقاب يشارك في عدة اجتماعات للأوبيب يومي الخميس و الجمعة بفيينا

الجزائر - يشارك وزير الطاقة محمد عرقاب في عدة اجتماعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) التي ستنعقد يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري في فيينا (النمسا) حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الثلاثاء.

و سيشارك السيد عرقاب في أشغال الندوة الوزارية ال177 للبلدان الأعضاء في منظمة الاوبيب التي ستنعقد يوم 5 ديسمبر و في الاجتماع ال7 لدول الأوبيب وخارج الأوبيب اضافة الى الاجتماع الأول لميثاق التعاون المقرر يوم 6 ديسمبر حسب ذات المصدر.

وستكون هذه الاجتماعات مسبوقة بالاجتماع الوزاري ال17 للجنة المختلطة لمتابعة اتفاق التعاون الأوبيب-خارج الاوبيب يوم الخميس المقبل .

و من المقرر أن يبحث هذا الاجتماع مدى احترام البلدان الأعضاء في الاوبيب و خارج الاوبيب للالتزامات التي تعهدت بها و المتضمنة في اتفاق ضبط انتاج الأوبيب-خارج الاوبيب الموقع بالجزائر سنة 2016 .

كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات الهامة دراسة مدى احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلدان الأعضاء في الأوبيب و خارج الاوبيب و تطور السوق البترولية الدولية و أفاقها.

و يذكر أن الجزائر ستتولى ابتداء من الفاتح يناير 2020 رئاسة الاوبيب مما يجسد "دورها الريادي و الفعال على مستوى هذه المنظمة".

وفي هذا الغرض، تطرق الوزير الى الدور الذي تلعبه الجزائر من خلال مساهمتها رفقة البلدان الأعضاء الأخرى في ضمان استقرار و توازن السوق البترولية الدولية خدمة لمصالح البلدان المنتجة و المستهلكة، حسبما جاء في البيان.

كما أوضح ذات المصدر أن "الجزائر ستواصل جهودها بالتعاون مع البلدان الأعضاء الأخرى و غير الأعضاء في الأوبيب من أجل ضمان استقرار الاسعار و توازن السوق خدمة لمصلحة المنتجين  و المستهلكين".

وسترأس الجزائر أيضا ابتداء من الفاتح يناير 2020 منتدى البلدان المصدرة للغاز كما ستحتضن الاجتماع ال22 للمنتدى في نوفمبر 2020 و القمة ال7 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز يضيف ذات المصدر.

و خلص البيان الى أن "اختيار الجزائر لاحتضان هذه الأحداث يؤكد الثقة و المصداقية اللتين يتمتع بهما على مستوى هذه المنظمات الدولية البترولية و الغازية".

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عرقاب يشارك في عدة اجتماعات للأوبيب يومي الخميس و الجمعة بفيينا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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