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لوكال يشارك يوم الخميس بمصر في اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
لوكال يشارك يوم الخميس بمصر في اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي

الجزائر - يشارك وزير المالية، السيد محمد لوكال يوم الخميس المقبل بشرم الشيخ (مصر) في اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي التي تعد الجزائر عضوا فيها، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار تطبيق قرارات ندوة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الافريقي المتعلقة بآليات التمويل الجديدة لميزانية الاتحاد الافريقي وإصلاحات الميزانية والمالية على مستوى هذه المنظمة".

وأضاف البيان أن "أعضاء هذه اللجنة سيقومون، خلال هذا اللقاء، بدراسة والموافقة على الإجراءات العملية الواجب وضعها لضمان استقلالية التمويل لهذه المنظمة القارية".

كما سيتطرق أعضاء اللجنة إلى تطبيق القواعد التي وافقت عليها ندوة رؤساء الدول للاتحاد الافريقي في يناير 2018 الهادفة إلى ضمان ميزانية موثوقة وتسيير مالي ناجع ضمن الاتحاد، يضيف ذات المصدر.

وعلى هامش هذا الاجتماع، سيتحادث السيد لوكال مع البعض من نظرائه من البلدان الأعضاء في لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي حول وضعية و آفاق التعاون مع الجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:23
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لوكال يشارك يوم الخميس بمصر في اجتماع لجنة وزراء المالية ال15 للاتحاد الافريقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 14:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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