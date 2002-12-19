Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان

أبيجان - تنطلق أشغال الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان (كوت ديفوار) حيث يتضمن جدول الأعمال دراسة التقدم المحقق من طرف بلدان القارة فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق.

و يستغرق هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن الحكومات و مستخدمين و عمال من البلدان الافريقية أربعة أيام حيث سيعكفون على دراسة "التقدم الذي حققته بلدان المنطقة خلال السنوات الأربعة الاخيرة فيما يخص تنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء برنامج التنمية المستدامة بحلول 2030 و أجندة 2063 للاتحاد الافريقي".

كما سينكب المشاركون على مناقشة تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدر بعنوان "نحو المزيد من العدالة الاجتماعية: رسم مستقبل العمل في افريقيا" و هو وثيقة "ستكون بمثابة قاعدة للمناقشات في جلسة علنية و شرح انجازات المكتب في المنطقة خلال السنوات الماضية اضافة الى عرض المبادرات المستقبلية".

إقرأ أيضا:       دام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر…

و يهدف هذا اللقاء أيضا الى اعتماد خارطة طريق ملموسة خاصة بالسنوات العشرة القادمة اضافة الى برامج شبه اقليمية تخص العمل اللائق مع خصوصيات كل بلد طبقا للموقف المشترك لإفريقيا حول أهداف التنمية المستدامة.

و يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الافريقي عدة جوانب أخرى لاسيما جلسات علنية موضوعاتية ستركز على المعايير الدولية للعمل و الحوار الاجتماعي و المساواة بين الرجل و المرأة في تطبيق أجندة العمل اللائق اضافة الى مواصلة أهداف التنمية المستدامة.

و من بين المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذا الاجتماع "جعل العمل اللائق واقعا للشباب الأفريقي" و "كفاءات و تكنولوجيات و انتاجية، مفاتيح لتحسين مستقبل العمل في افريقيا" و " تحويل الاقتصاد الريفي الموازي في افريقيا و استخلافه بالعمل اللائق".

و سيتوج الاجتماع الاقليمي الافريقي أيضا بإحياء مئوية منظمة العمل الدولية وهي وكالة أممية مختصة في عالم الشغل أسست سنة 1919.

كما سيحيي هذا المكتب أيضا ذكرى مرور 60 سنة من الانجازات في افريقيا حيث تم انشاء أول مكتب له في لاغوس بنيجيريا سنة 1959 .

آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 18:00
كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.02

المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة تنظم يوم الجمعة القادمة

19.12.02

بلعيد: دولة المؤسسات تبنى برجال لهم القدرة على تحمل المسؤولية

19.12.02

دادة: "الاقتصاد الدائري" مخابر مؤسسات التكوين المهني مفتوحة لصقل مهارات الشباب المبتكر

19.12.02

مكتب مجلس الأمة يحيل مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التنظيم الإقليمي للبلاد على لجنة…

19.12.02

تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان

19.12.02

هدام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية…

الأكثــر قـراءة

19.11.30

بريد الجزائر: البطاقة الذهبية قابلة للتشغيل ما بين البنوك

19.12.01

قالمة : "أطروحتي في 180 ثانية"، مسابقة جديدة لانفتاح الجامعة على المجتمع

19.12.02

فلاحة: إنتاج التمور بلغ 12 مليون قنطار خلال 2019

19.12.02

الجزائر- جمهورية الصين الشعبية: التوقيع على اتفاقية في مجال تعزيز قدرات الحكامة

19.12.02

المحاكمة العلنية في قضايا الفساد في أوج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ابريل

19.12.02

محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا فساد 