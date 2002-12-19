تنظيم الاجتماع الإقليمي الإفريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية غدا الثلاثاء بأبيجان

و يستغرق هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن الحكومات و مستخدمين و عمال من البلدان الافريقية أربعة أيام حيث سيعكفون على دراسة "التقدم الذي حققته بلدان المنطقة خلال السنوات الأربعة الاخيرة فيما يخص تنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء برنامج التنمية المستدامة بحلول 2030 و أجندة 2063 للاتحاد الافريقي".

كما سينكب المشاركون على مناقشة تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل غي ريدر بعنوان "نحو المزيد من العدالة الاجتماعية: رسم مستقبل العمل في افريقيا" و هو وثيقة "ستكون بمثابة قاعدة للمناقشات في جلسة علنية و شرح انجازات المكتب في المنطقة خلال السنوات الماضية اضافة الى عرض المبادرات المستقبلية".

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و يهدف هذا اللقاء أيضا الى اعتماد خارطة طريق ملموسة خاصة بالسنوات العشرة القادمة اضافة الى برامج شبه اقليمية تخص العمل اللائق مع خصوصيات كل بلد طبقا للموقف المشترك لإفريقيا حول أهداف التنمية المستدامة.

و يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الافريقي عدة جوانب أخرى لاسيما جلسات علنية موضوعاتية ستركز على المعايير الدولية للعمل و الحوار الاجتماعي و المساواة بين الرجل و المرأة في تطبيق أجندة العمل اللائق اضافة الى مواصلة أهداف التنمية المستدامة.

و من بين المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذا الاجتماع "جعل العمل اللائق واقعا للشباب الأفريقي" و "كفاءات و تكنولوجيات و انتاجية، مفاتيح لتحسين مستقبل العمل في افريقيا" و " تحويل الاقتصاد الريفي الموازي في افريقيا و استخلافه بالعمل اللائق".

و سيتوج الاجتماع الاقليمي الافريقي أيضا بإحياء مئوية منظمة العمل الدولية وهي وكالة أممية مختصة في عالم الشغل أسست سنة 1919.

كما سيحيي هذا المكتب أيضا ذكرى مرور 60 سنة من الانجازات في افريقيا حيث تم انشاء أول مكتب له في لاغوس بنيجيريا سنة 1959 .