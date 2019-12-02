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هدام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية بأبيجان

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر - يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام ابتداء من يوم غد الثلاثاء في أشغال الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر (14) لمنظمة العمل الدولية، المنتظر انعقاده بعاصمة كوت ديفوار، ابيدجان.

وافاد بيان للوزارة اليوم الاثنين ان "السيد تيجاني هدام الذي يرأس وفدا هاما ثلاثي التشكيلة (ممثلي الحكومة و العمال واصحاب العمل)، سيلقي خلال الجلسة الافتتاحية، كلمة الوفد الجزائري، يستعرض فيها استراتيجية الجزائر في مجال ارساء العدالة الاجتماعية من خلال المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية"، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجال ترقية التشغيل، خاصة لدى الشباب وتعزيز العمل اللائق في الجزائر.

كما ستكون لوزير العمل لقاءات ثنائية مع كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غاي رايدر، ونظرائه من الدول الإفريقية.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار "العدالة الاجتماعية وكيفية تصور مستقبلي للعمل اللائق في أفريقيا " ويمتد إلى غاية 6 ديسمبر، ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة من 54 دولة افريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.

وتكتسي هذه الدورة --حسب بيان الوزارة-- أهمية "خاصة" كونها تنعقد بمناسبة مئوية منظمة العمل الدولية، ومرور 60 عاما على تواجدها في افريقيا.

و سيناقش المشاركون العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بآفاق وتحديات القارة لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بتنفيذ برنامج العمل اللائق، إضافة إلى تقرير المدير العام للمنظمة بعنوان

"المضي قدما بالعدالة الاجتماعية": رسم معالم مستقبل العمل في افريقيا"، والذي يتناول أربع موضوعات رئيسية سيدور حولها النقاش خلال الاجتماع، وهي تشغيل الشباب والهجرة والحماية الاجتماعية وتغير المناخ.

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هدام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية بأبيجان
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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