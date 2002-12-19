مناخ: السيد ياسع يشارك في أشغال مؤتمر "كوب 25" بمدريد 

الجزائر - يشارك محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية السيد نور الدين ياسع، بداية من يوم الاثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 25) الى جانب وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.

و سيسلط ممثلي حوالي 200 دولة ممن وقعوا على اتفاق باريس للمناخ، وبحضور حوالي 40 رئيس دولة في اشغال هذا المؤتمر الضوء على مختلف البرامج الرامية الى دعم وتعزيز العمل العالمي من أجل حماية كوكب الأرض من خلال المبادرات العملية للحد من الانبعاثات و تعزيز قدرات التكيف مع المناخ.

و تنظم طبعة مدريد 2019 من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، تحت شعار "وقت العمل"، حيث سيعمل المتدخلون في اشغال المؤتمر على حث الدول الممضية على اتفاقية باريس خلال طبعة كوب 24 التي عقدت أواخر العام الماضي ببولندا إلى المضي قدما في برنامج الأمم المتحدة للتغير المناخي و للتأكيد على التزامات الجميع من أجل تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.

ويشارك في هذا الحدث العالمي، حوالي 25 ألف شخص من بينهم كبار المسؤولين والخبراء والمختصين وأرباب المقاولات وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم فضاءين متجاورين تم تصميمها لاحتضان أشغال هذه القمة - أحدهما سيخصص للاجتماعات الرسمية والمفاوضات بين الدول والوفود المشاركة، والآخر تم إعداده لعقد بعض الأنشطة الموازية، مثل تقديم التقارير العلمية أو عروض ومداخلات ممثلي المنظمات غير الحكومية.

ومن المقرر أن تقوم قمة المناخ (كوب 25) بتعبئة قرابة خمسين قائدا من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي للتنمية، من أجل بحث ومناقشة مختلف التصورات والسبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية .

و جدير بالذكر، تعتبر محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية التي تم استحداثها لدى الوزير الاول، هيئة لرسم استراتيجية وطنية لتطور هذا القطاع، كما تعد وسيلة مساعدة لتنفيذ و تقييم السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية بالتعاون و التنسيق مع القطاعات المعنية .

كما تعتبر المحافظة هيئة مخولة قانونا للسهر، على تنفيذ التزامات الجزائر تجاه الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة آثار التغير المناخي و أهداف التنمية المستدامة و متابعتها و تقييمها.

و كان السيد نورالدين ياسع قد نصب منتصف شهر نوفمبر الماضي كمحافظ للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية بعد أن كان يشغل منصب مدير عام مركز تنمية الطاقات المتجددة.