Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك: زيادة ب 58% لكميات غاز البترول المسال الموجهة لنفطال ما بين 2017 و 2018

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
سوناطراك: زيادة ب 58% لكميات غاز البترول المسال الموجهة لنفطال ما بين 2017 و 2018

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيخي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ان كميات غاز البترول المسال وقود الموجهة للشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" قد ارتفعت بنسبة 58 % ما بين 2017 و 2018.

وأوضح السيد شيخي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول ترقية "سيرغاز" ان الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك سجلت ارتفاعا بنسبة 58 % لكميات غاز البترول المسال وقود الموجهة ل"نفطال" ما بين 2017 و 2018 و ذلك استجابة لزيادة طلب الحظيرة الوطنية للمركبات.

وأشار في هذا الخصوص الى ان سوناطراك تتوفر على إمكانيات "كبيرة" في مجال انتاج غاز البترول المسال وقود مضيفا أن الإنتاج الوطني يقدر ب9 مليون طن و ان جزء منه موجه للتصدير.

كما أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك "ان لدينا قدرات انتاج كبيرة و نحن نسوق لنفطال حوالي 400.000 طن سنويا" مشيرا الى اهمية تطوير وقود يحتوي على غاز البترول المسال وقود بهدف حماية البيئة و التقليص من فاتورة استيراد الوقود الكلاسيكي (مازوت و بنزين).

أما فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بسيرغاز فقد اكد السيد شيخي ان "نفطال" قد اتخذت التدابير اللازمة حتى يكون استهلاك هذا الوقود امنا بشكل كلي.

وأضاف ان الحوادث النادرة التي وقعت لمركبات تعمل بغاز البترول المسال وقود ناجمة اما "بسبب بشري او جراء خلل في الصيانة".

وخلص في الاخير الى القول بان "بعض الحالات تشير ايضا الى اعمال صيانة على مستوى مراكز غير معتمدة".

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: زيادة ب 58% لكميات غاز البترول المسال الموجهة لنفطال ما بين 2017 و 2018
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.02

الصحراء الغربية: السلطات المغربية تمنع برلمانيين باسكيين من دخول العيون المحتلة

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس خمسة مشاريع قوانين

19.12.02

المحاكمة العلنية في قضايا الفساد في أوج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ابريل

19.12.02

نظام "أل أم دي" محل تقييم من أجل تحسينه (وزير)

19.12.02

الجزائر ضمن الدول الأفريقية الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي

الأكثــر قـراءة

19.11.30

بريد الجزائر: البطاقة الذهبية قابلة للتشغيل ما بين البنوك

19.12.02

المحاكمة العلنية في قضايا الفساد في أوج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ابريل

19.12.01

قالمة : "أطروحتي في 180 ثانية"، مسابقة جديدة لانفتاح الجامعة على المجتمع

19.12.02

الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاقية في مجال تعزيز قدرات الحكامة

19.12.01

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الجزئية والترتيب

19.12.02

الجزائر ستحصي أزيد من 490.000 سيارة تسير بالغاز البترول المُميع وقود مع نهاية 2019