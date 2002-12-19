سوناطراك: زيادة ب 58% لكميات غاز البترول المسال الموجهة لنفطال ما بين 2017 و 2018

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيخي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ان كميات غاز البترول المسال وقود الموجهة للشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" قد ارتفعت بنسبة 58 % ما بين 2017 و 2018.

وأوضح السيد شيخي في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول ترقية "سيرغاز" ان الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك سجلت ارتفاعا بنسبة 58 % لكميات غاز البترول المسال وقود الموجهة ل"نفطال" ما بين 2017 و 2018 و ذلك استجابة لزيادة طلب الحظيرة الوطنية للمركبات.

وأشار في هذا الخصوص الى ان سوناطراك تتوفر على إمكانيات "كبيرة" في مجال انتاج غاز البترول المسال وقود مضيفا أن الإنتاج الوطني يقدر ب9 مليون طن و ان جزء منه موجه للتصدير.

كما أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك "ان لدينا قدرات انتاج كبيرة و نحن نسوق لنفطال حوالي 400.000 طن سنويا" مشيرا الى اهمية تطوير وقود يحتوي على غاز البترول المسال وقود بهدف حماية البيئة و التقليص من فاتورة استيراد الوقود الكلاسيكي (مازوت و بنزين).

أما فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بسيرغاز فقد اكد السيد شيخي ان "نفطال" قد اتخذت التدابير اللازمة حتى يكون استهلاك هذا الوقود امنا بشكل كلي.

وأضاف ان الحوادث النادرة التي وقعت لمركبات تعمل بغاز البترول المسال وقود ناجمة اما "بسبب بشري او جراء خلل في الصيانة".

وخلص في الاخير الى القول بان "بعض الحالات تشير ايضا الى اعمال صيانة على مستوى مراكز غير معتمدة".