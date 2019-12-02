فلاحة: عوماري يدعو إلى ضمان الانسجام من أجل إنعاش القطاع

الجزائر - دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عوماري اليوم الاحد بالجزائر العاصمة الأطراف الفاعلة في فرع البطاطا إلى ضمان الانسجام من أجل إنعاش قطاع الفلاحة.

و خلال اجتماع عمل خصص للبرنامج الوطني للبطاطا، حث السيد عوماري الأطراف الفاعلة بالفرع الى ضمان الانسجام من أجل إنعاش قطاع الفلاحة الذي يعد بمثابة محرك للتنمية ولتنويع الاقتصاد الوطني، حسب بيان للوزارة.

وحضر هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لفرع البطاطا والإطارات المركزية للوزارة ومسؤولي مؤسسات انتاج بذور البطاطا ومدراء المصالح الفلاحية للولايات المعنية ومدير الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم ومختلف الأطراف الفاعلة للفرع.

وعقب الاجتماع، أسدى الوزير عدة تعليمات لضمان دعم أكبر للحركية التي بوشرت على مستوى فرع البطاطا، لا سيما من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتأمين تزويد برامج انتاج بذور نوعية وكذا تعزيز جهاز الضبط.

كما تم إعطاء تعليمات لضمان مرافقة المالية للفلاحين قصد تشجيعهم على الاستثمار في هذا الفرع. و في نفس السياق حث الوزير مسؤولي بنك الفلاحة و التنمية الريفية على تسهيل منح القروض للفلاحين من اجل تطوير هذا الفرع الاستراتيجي.

ومن جهة اخرى ألح الوزير على تطوير المجلس المهني المشترك لفرع البطاطا و دوره في الانتاج و التصدير و كذا في مرافقة الفلاحين.

وأكد الوزير ان تطوير المجلس الوطني المهني المشترك لفرع البطاطا سيمكن هذا الفرع من العصرنة اكثر فاكثر للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني نظرا للطاقات و القدرات التي يتوفر عليها.

وذكر السيد عوماري ان المجلس الوطني المهني المشترك لفرع البطاطا يظطلع بدور كبير في تطوير الفرع لا سيما على مستوى التأطير والتكوين ومرافقة الفلاحين على المستوى المحلي.

وأشار ايضا الى أهمية تطوير بذرة البطاطا التي تعد جزء من السيادة الوطنية.

كما ألح على اهمية التنظُم في شكل جمعيات محلية للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الخاصة بهذا الفرع و العمل على ترقيته، حسبما اشار ذات البيان.