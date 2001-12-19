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غاز البترول المسال وقود: السعي إلى تحويل قرابة 10 % من السيارات المصنعة محليا 

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
غاز البترول المسال وقود: السعي إلى تحويل قرابة 10 % من السيارات المصنعة محليا 

الجزائر - تسعى الحكومة إلى تزويد حوالي 10 بالمائة من السيارات المركبة بالجزائر بمعدات غاز البترول المسال وقود، حسب ما أفادت به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت. 

وأوضحت السيدة تمازيرت في مداخلتها خلال أشغال ملتقى وطني حول ترقية وتطوير غاز البترول المسال وقود "سيرغاز" ان قطاعها لن "يدخر أي جهد لتحسين شروط استعمال غاز البترول المسال وقود لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية للبلاد".

و في هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى وضع أحكام تنظيمية حول استخدام غاز البترول المسال وقود و نشاط تركيب المعدات الخاصة بهذه الطاقة.

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في ذات السياق، كشفت السيدة تمازيرت عن اعتماد 6 مدارس منها مدرسة الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية نفطال لتكوين الأعوان في مجال التحويل نحو "سيرغاز" و اعتماد 600 عون يعملون في مجال تركيب معدات هذا الوقود.

كما أكدت السيدة تمازيرت أن استعمال غاز البترول المسال وقود يعد "خيارا استراتيجيا" لكون الجزائر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي بالاضافة الى سعره المنخفض.

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غاز البترول المسال وقود: السعي إلى تحويل قرابة 10 % من السيارات المصنعة محليا 
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 17:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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