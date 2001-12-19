غاز البترول المسال وقود: السعي إلى تحويل قرابة 10 % من السيارات المصنعة محليا 

رئاسيات 12 ديسمبر: القطاع الفلاحي يحوز على حصة الأسد في مداخلات المترشحين في اليوم 15 من الحملة الانتخابية -

الجزائر مدعوة لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي في أسرع وقت ممكن -

رئاسيات 12 ديسمبر: الحملة الانتخابية تجري في ظروف عادية -

مخيمات اللاجئين الصحراويين: رفض تحذيرات وزير الشؤون الخارجية الاسباني حول الوضع الامني -

قالمة : أطروحتي في 180 ثانية ، مسابقة جديدة لانفتاح الجامعة على المجتمع -

فرنسا ليست لديها أية نية للإعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر -

مشاكل الجزائر يجب أن تحل بين الجزائريين -

محاكمة علنية للمتورطين في قضايا الفساد ابتداء من يوم غد الاثنين بمحكمة سيدي امحمد -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر -

مكافحة السيدا: دعوة إلى اليقظة الدائمة إزاء عوامل الخطر -

شركة البريد السريع تعلن عن عرض ترويجي خاص بنهاية السنة -

الشباب والرياضة: إحالة عدة ملفات تتعلق بتسيير جمعيات على العدالة -

رابحي يؤكد على أهمية عملية المحافظة على المعالم التاريخية والثقافية للبلاد -

غاز البترول المميع وقود: الجزائر توصلت إلى تحويل 2000 مركبة في الشهر -

ترأس الجزائر لأوبك في 2020 سيمكنها من مواصلة الجهود لاستقرار سوق النفط -

تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضى عليه في تيبازة نوفمبر الماضي -

استلام أكثر من 1.000 وحدة سكنية اجتماعية قبل نهاية السنة بالجزائر العاصمة -

رابحي يدعو مواطني الجلفة للمشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر القادم -

السجل الوطني الخاص بتصفية الكلى: إحصاء أزيد من 23.500 حالة نهاية 2018 بالجزائر -