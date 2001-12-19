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غاز البترول المميع وقود: الجزائر توصلت إلى تحويل 2000 مركبة في الشهر 

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
غاز البترول المميع وقود: الجزائر توصلت إلى تحويل 2000 مركبة في الشهر 

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة "نفطال" بلقاسم حرشاوي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر قد تمكنت من بلوغ قدرة تحويل 2000 سيارة في الشهر الى غاز البترول المميع وقود مقابل 2000 مركبة سنويا في سنة 2015.

وأوضح السيد حرشاوي خلال ملتقى حول ترقية "سيرغاز" من تنظيم الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" ان هذه النتائج قد تحققت بفضل زيادة عدد مراكز التحويل التي بلغت حاليا 150 مركزا عموميا و خاصا.

وأضاف ذات المسؤول ان "نفطال" قد نجحت بالتالي في زيادة عدد تلك المراكز من 25 مركزا في سنة 2015 الى 50 مركزا حاليا يضاف الى ذلك مائة مركز معتمد تابع للقطاع الخاص.

كما أشار الى ان "الجهود التي بدلتها نفطال حتى الان تشكل خطوة الى الامام" موضحا انه بحلول 2023 سيتم تجهيز مليون مركبة بأجهزة "غاز البترول المميع وقود" مما سيسمح برفع الاستهلاك الوطني من هذا الوقود الى (1) مليون طن.

ومن اجل بلوغ الاهداف المرجوة قامت نفطال بإجراء مفاوضات مع متعامل اقتصادي اجنبي من اجل ربط شراكة تتمثل في تصنيع اجهزة "غاز البترول المميع وقود" في الجزائر -حسبما اكده ذات المسؤول-

إقرأ أيضا : توفير كل الإمكانيات لتحويل مليون سيارة  ل"سيرغاز" في آفاق 2023 

وذكر السيد حرشاوي في هذا الصدد قائلا "باننا بصدد التفاوض من اجل تصنيع اجهزة "غاز البترول المميع وقود" في الجزائر في اطار قاعدة 51/49 % و ان قطع الغيار سيتم تصنيعها بنسبة ادماج تناهز 75 %".

و في رده على سؤال للصحافة حول الاخطار المرتبطة باستعمال غاز البترول المميع وقود، رد السيد حرشاوي ان "نفطال" قد اتخذت اجراءات من اجل مراقبة قبلية و بعدية لملء الخزان على مستوى محطات الخدمات.

وأضاف "اننا ندعو ركاب المركبات للنزول من المركبات خلال ملء الخزان بالوقود حيث يتم اجراء مراقبة في عين المكان حتى تغادر المركبة محطة الخدمات بعد تأمينها".

أما مدير التسويق ب"نفطال" مصطفى نوري فقد اكد من جانبه خلال هذا اللقاء بان نماذج اولية من مركبات هجينة تعمل بالديزل و غاز البترول المميع وقود قد وضعت للسير في اطار التطوير المستقبلي لهذا الحل على المستوى الوطني.

وخلص الى القول بان "ذلك سيسمح بتقليص استهلاك الديزل بنسبة 35 % مما سيخفض من انبعاث الغازات الملوثة بنفس النسبة".

 

آخر تعديل على الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 18:31
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غاز البترول المميع وقود: الجزائر توصلت إلى تحويل 2000 مركبة في الشهر 
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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