Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تصدير الإسمنت: إيرادات بأزيد من 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
تصدير الإسمنت: إيرادات بأزيد من 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

الجزائر - تجاوزت الصادرات الجزائرية من الاسمنت 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مسجلة ارتفاعا بأكثر من 251 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما علمت وأج اليوم الأحد لدى مديرية الدراسات والاستشراف لدى الجمارك الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أن صادرات الإسمنت المائي بما في ذلك اسمنت "كلينكر" عرفت ارتفاعا ملموسا حيث انتقلت من 54ر14 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 إلى 09ر51 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بارتفاع يقدر 41ر251 في المائة.

وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد صرح شهر نوفمبر في بسكرة الماضي على هامش إشرافه على تصدير شحنات من الإسمنت بمجمع "سيلاس" لإنتاج الإسمنت نحو كوت ديفوار أن الصادرات الجزائرية من هذه المادة التي بلغت 20 مليون دولار سنة 2018 قد "تضاعفت 3 مرات خلال السنة الجارية لتبلغ حاليا 60 مليون دولار و هي مرشحة لكي تصل إلى 400 مليون دولار نهاية 2021 ".

وأضاف أن الجزائر التي بلغت حاليا في مجال إنتاج الإسمنت قدرة إنتاج  بأكثر من 40 مليون طن سنويا قادرة على تصدير كميات من الإسمنت تصل إلى 20  مليون طن سنويا مشيرا إلى أن حجم احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة هي في حدود 22 مليون طن سنويا .

إقرأ أيضا : الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020 

ومن أجل التطرق الى مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير فرع الاسمنت في الجزائر و فرصه و آفاق التصدير يرتقب تنظيم الندوة الدولية الأولى حول صناعة الاسمنت بالجزائر يوم 22 ديسمبر القادم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة).

ومن جهة أخرى، كانت الجمارك الجزائرية قد اشارت الى أن خمس منتجات حصلت أزيد من 88ر74 في المائة من الصادرات خارج المحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2019.

ويتعلق الأمر بصادرات الأسمدة المعدنية أو الكيميائية النيتروجينية والزيوت وغيرها من المنتجات المتأتية من تقطير القطران والأمونياك اللامائية وسكر القصب والشمندر والفوسفاط والكالسيوم الطبيعي.

وحسب معطيات الجمارك تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حيث قدرت ب 929ر1 مليار دولار أي ما يمثل 09ر7 من الحجم الإجمالي لمجموع الصادرات الجزائرية مقابل 174ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بانخفاض يقدر ب 26ر11 في المائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تصدير الإسمنت: إيرادات بأزيد من 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.01

رابحي يدعو مواطني الجلفة للمشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر القادم

19.12.01

تبون يلتزم من ورقلة برفع "التهميش" عن مناطق الجنوب وإعادة النظر في منحة المعاقين

19.12.01

السجل الوطني الخاص بتصفية الكلى: إحصاء أزيد من 23.500 حالة نهاية 2018 بالجزائر

19.12.01

تصدير الإسمنت: إيرادات بأزيد من 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.12.01

بن قرينة يتعهد من بسكرة برفع العراقيل عن الاستثمار الفلاحي في الجنوب

19.12.01

الجزائر تحتضن الورشة التدريبية الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات حول "إدارة الطيف"

الأكثــر قـراءة

19.11.25

الدالية تؤكد على أهمية التكفل بالمرأة في وضع صعب

19.11.28

الجزائر تدين وترفض "شكلا ومضمونا" لائحة البرلمان الاوروبي

19.11.28

لائحة البرلمان الأوروبي : ردود فعل قوية في الجزائر

19.11.25

تسجيل أكثر من 5600 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من سنة 2019

19.11.25

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: مشاركة 45 لاعبا من 12 دولة  

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح