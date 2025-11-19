مشروع لتجهيز17 سوق جملة للخضر والفواكه بالطاقة الشمسية عبر التراب الوطني         

تيبازة - أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم السبت من تيبازة عن إطلاق مشروع لتجهيز 17 سوق جملة للخضر والفواكه بالطاقة الشمسية عبر التراب الوطني.

وأوضح الوزير ختاما لزيارة عمل قادته للولاية أن "مصالحه تعمل على إطلاق مشروع لتعميم استعمال تجهيزات الطاقة الشمسية على جميع أسواق الجملة للخضر و الفواكه و عددها 17 سوقا عبر التراب الوطني إلى جانب العمل على تدعيم مختلف مرافق الوزارة بنفس التكنولوجية على غرار مقر وزارة التجارة".

وجاء هذا التصريح على هامش إطلاعه على مشروع تدعيم سوق الحطاطبة بتجهيزات الطاقة الشمسية، كمشروع نموذجي يعد الأول من نوعه في الجزائر، ما سمح باقتصاد 70 بالمائة من أعباء فاتورة استهلاك الطاقة ومن إنجاز مؤسسة جزائرية ناشئة.

وفي السياق قال وزير التجارة أن نجاح المشروع النموذجي لتجهيز سوق الحطاطبة للخضر بالفواكه يعد "مثالا حيا لإمكانية بعث مشاريع مشتركة بين المؤسسات العمومية و المؤسسات الناشئة".

وكشف السيد جلاب عن اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية من خلال إمضاء اتفاقية بين المؤسسة الجزائرية لانجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه ومؤسسة ناشئة مختصة في تجهيزات الطاقة الشمسية لتجهيز إلى جانب مقر المؤسسة الجزائرية لانجاز و تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه، خمسة أسواق عبر التراب الوطني.

ويتعلق الأمر -- يقول الوزير-- كبداية وأولوية بأسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من: ميلة وعين الدفلى وسطيف ومعسكر وعين وسارة على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي الأسواق.

وتندرج هذه المشاريع في إطار خارطة طريق سطرتها وزارة التجارة تماشيا والإستراتيجية الجديدة للحكومة الرامية لإدماج التكنولوجيات الحديثة لاسيما منها الرقمنة على أنظمة تسيير مختلف القطاعات الوزارية إلى جانب فتح الأسواق العمومية لتجسيد شراكة فعلية بين القطاع العمومي و المؤسسات الناشئة.

وتتضمن خارطة طريق وزارة التجارة في هذا الشأن ستة نقاط لتجسيد أهداف الحكومة حيث تم تنصيب لجنة الرقمنة وإطلاق عملية تشخيص ملف الرقمنة لقطاع التجارة و عصرنة أنظمة التسيير الداخلي لمختلف هياكل و مرافق وزارة التجارة و جعلها مطابقة للمعايير الدولية، حسب الوزير.

كما تتضمن خارطة الطريق إشراك المؤسسات الجزائرية الناشئة لإنجاز مختلف مشاريع العصرنة و أنظمة المعلوماتية و التسيير و الاعتماد على معايير العصرنة لإنجاز البنايات الذكية و البيئية خلال بعث مشاريع جديدة تتعلق بأسواق الجملة للخضر و الفواكه و محطات توزيع الخضر و الفواكه فضلا عن تجهيز مختلف الأسواق و مقر الوزارة و المرافق التابعة لوزارة القطاع على غرار مقر المركز الوطني السجل التجاري و المديريات المحلية التجهيزات الطاقة الشمسية.