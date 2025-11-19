التشغيل والضمان الاجتماعي: نحو إعداد ميثاق خاص بوظيفة المكلفين بالاتصال مع بداية سنة 2020  

الجزائر - كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، حسان تيجاني هدام اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن مشروع اعداد ميثاق خاص بوظيفة المكلفين بالاتصال على مستوى هيئات التشغيل والضمان الاجتماعي مع بداية سنة 2020.

وأوضح الوزير لدى اشرافه على أشغال اللقاء الوطني حول الاتصال المؤسساتي لقطاع العمل، أنه سيتم قبل نهاية شهر يناير 2020 ، الانتهاء من اعداد مشروع ميثاق يتعلق بوظيفة المكلفين بالاتصال للهيئات التابعة لقطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، ليكون "دليلا توجيهيا" حول الممارسة واجراءات الاتصال على مستوى القطاع.

و في نفس السياق أسدى الوزير تعليمات لمسؤولي القطاع لبرمجة اجتماع تنسيقي أسبوعي يضم جميع المكلفين بالاتصال وكذا خلايا الاصغاء على المستوى المحلي لمناقشة مختلف المواضيع التي تهم اعلام المواطنين وتبادل المعلومات والمعطيات والتعاون فيما بين المعنيين، و ذلك في سبيل تعزيز الاتصال المؤسساتي وتحسين الخدمة العمومية.

وأكد الوزير على "الاهمية البالغة" التي يوليها لتطوير وظيفة الاتصال وتعزيز دورها "الحيوي والمحوري" على الهيئات تحت الوصاية و ذلك على المستوى المركزي والمحلي، مبرزا دور التكوين في تحسين القدرات ك"أحد أهم الآليات" التي تساهم بقدر وافر في الرفع من مستوى المردودية، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم.

من هذا المنظور دعا السيد هدام أيضا الى تكثيف برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة الاعوان والاطارات المكلفين بالاتصال، بما يتيح تحسين أدائهم الوظيفي، مشددا على ضرورة ضبط برنامج تكويني يمتد للسداسي الأول من سنة 2020 .

وأضاف السيد هدام أنه في اطار استراتيجية القطاع لتطوير وتعزيز الاتصال المؤسساتي يجري العمل على "تقريب الادارة من المواطن و تبسيط الاجراءات الادارية و تسهيلها وذلك بغية مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة و تجسيد مشروع الادارة الالكترونية، من خلال خدمات العمومية الالكترونية التي يمنحها القطاع ، كالتصريح عن بعد.

ومن جهته أكد رئيس ديوان وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة، محمد سيدي موسى ، أن المراكز الوطنية للتكوين التابعة لوزارة التضامن "تضمن تكوينا لمختلف القطاعات في إطار تعاقدي" كوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الاتفاقية التي تم ابرامها بين الوزارتين خلال هذا اللقاء تهدف الى إطلاق برنامج تكويني في مجال استعمال أجهزة الإعلام الآلي المكيف.

و قال السيد سيدي موسى أن الاتصال المؤسساتي لقطاع العمل "يعتبر ركيزة أساسية" تعتمد عليها لتحقيق النجاعة في أداء مؤسساتها، فهو يساهم بصفة حيوية في تطوير عمل المؤسسات والهيئات تحت الوصاية.

و للإشارة فقد تخلل هذا اللقاء توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون حيث تم ابرام اتفاقية بين وزارة العمل والمعهد الوطني للعمل تتعلق بوضع برنامج تكوين سنوي واطلاق شهادة الدراسات العليا المتخصصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 لفائدة المكلفين بالاتصال التابعة للهيئات تحت الوصاية.

كما تم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العمل والتضامن الوطني، تتعلق بتكوين الأعوان والاطارات ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لهيئات التشغيل و الضمان الاجتماعي، و ذلك في مجال لغة الاشارة و البراي و كذا استعمال أجهزة الاعلام الآلي الخاصة بفئة المكفوفين، وكذا التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي (ولاية تيبازة) لتكوين 35 عون تابعين للصندوق في مجال استعمال الاعلام الآلي الخاص بفئة المكفوفين وضعاف البصر.