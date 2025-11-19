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استلام مرتقب لأزيد من 160 ألف وحدة بصيغة عدل خلال 2020 

  أدرج يـوم : السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2019 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
استلام مرتقب لأزيد من 160 ألف وحدة بصيغة عدل خلال 2020  فايسبوك وزارى السكن

الجزائر - من المرتقب استلام 160 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) خلال سنة 2020، حسب ما صرح به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران والمدينة، كمال بلجود.

و أوضح الوزير خلال ترأسه لاجتماع حول التحضير للدخول المدرسي 2020/ 2021 حضره مدراء التجهيزات العمومية لمجمل ولايات الوطن، أن "انجاز البرامج السكنية يسير بوتيرة لابأس بها في مختلف الصيغ"، مبرزا أنه "سيتم في هذا الإطار التكفل بملفات سكن عدل عبر مختلف مراحلها".

وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، تطرق الوزير إلى حصيلة قطاع السكن إلى غاية 31 أكتوبر 2019، والتي عرفت استلام أزيد من 250 ألف وحدة سكنية ، منها 100 ألف وحدة من السكن الاجتماعي و17.700 وحدة في إطار السكن التساهمي إلى جانب 67 ألف وحدة بصيغة عدل و2.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم.

وأفاد السيد بلجود ان قطاعه استلم 39 ألف إعانة في إطار السكن الريفي و20 ألفا في إطار التجزيئيات الاجتماعية.

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وأوضح الوزير أن السنة المقبلة ستعرف "ديناميكية أفضل" في إنجاز السكنات، والتي سيشرع في استلامها بالآلاف بداية من السداسي الأول.

وفيما يتعلق بملفات الترقوي المدعم وإجراءات التسجيل، قال السيد بلجود أن "السلطات المحلية تشرف على عمليات فرز الملفات في الوقت الحالي، أين ينتظر أن تنطلق عن قريب".

أما بخصوص السكن الايجاري الترقوي، أوضح أن "الوزارة بادرت بمشروع مرسوم تنفيذي تم دراسته من طرف الحكومة حيث طلبت هذه الاخيرة تعميق الاستشارة في هذا المجال لتكون الصيغة مضبوطة جيدا".

 

       == برمجة إنجاز قرابة 700 مؤسسة تربوية في اطار الدخول المدرسي 2020 /2021=

 

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من عقود الملكية، أوضح الوزير أن القطاع سيشرع في تسليم أولى هذه العقود بالآلاف بهدف تحرير السوق العقارية من حالة الركود التي تعرفها سوق الإيجار، وخلق حركية فيه.

وأوضح السيد بلجود أن "الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعطى تعليمات صارمة في هذا الإطار ليتم إسناد عقود الملكية للمواطنين، وسيتم احترام الآجال المحددة"، مشيرا إلى أن "اللجان المكونة لهذا الغرض مازالت تشتغل على مستوى الولايات".

وبخصوص التحضيرات للدخول المدرسي 2020 /2021 ، قال السيد بلجود أنه ونظرا للوتيرة التي تميز إنجاز السكنات بمختلف الصيغ برمج القطاع إنجاز 694 مؤسسة تربوية  تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2020/ 2021 على أن يتم استلامها شهر أغسطس المقبل.

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ويخص هذا البرنامج لاستلام المرتقب ل 417 مدرسة ابتدائية و167 متوسطة و110 ثانوية، ينتظر أن تساعد على ضمان دخول مدرسي مريح سيما في التجمعات السكنية الجديدة.

وينتظر وفق السيد بلجود تقليص آجال الإنجاز لمختلف هذه المنشآت، وهو ما يعد وفقه "تحديا" لمديريات التجهيزات العمومية ومؤسسات البناء.

و أوصى الوزير بضرورة تبليغ الولاة وكافة السلطات المحلية بهذه البرامج والإجراءات إلى جانب عقد جلسات عمل مع مديري التربية للولايات للتنسيق ورصد الانشغالات.

وذكر الوزير بتسليم أزيد من 656  مرفق مدرسي خلال الدخول السابق 2019 /2020 والذي سمح بتوفير دخول مريح للتلاميذ ولقاطني الأحياء الجديدة.

آخر تعديل على السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2019 16:39
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استلام مرتقب لأزيد من 160 ألف وحدة بصيغة عدل خلال 2020 
  أدرج يـوم : السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2019 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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