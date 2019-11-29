عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في مالابو

الجزائر - يشارك وزير الطاقة، محمد عرقاب أمس الخميس في مالابو (غينيا الاستوائية) في أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي يعقد قمته ال5 لرؤساء الدول و الحكومات يوم الجمعة حسبما أشار اليه بيان للوزارة.

و في مداخلته، أكد الوزير على أهمية المنتدى الذي من ارتقى من أرضية مناقشات غير رسمية الى منظمة حكومية مشتركة .

و لدى اشادته بهذا التطور، فقد أكد وزير الطاقة أن اجتماع مالابو يعد "فرصة" لإعطاء هذا المنتدى "دفعا جديدا للتعاون بهدف الاستفادة من التعاون بين البلدان الأعضاء و تكثيف تبادل التجارب و الخبرات و استحداث فضاءات مناسبة من أجل ترقية استعمالات الغاز الطبيعي و اقامة حوار بناء و مثمر بين مختلف الفاعلين في السوق الغازية".

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كما صرح قائلا " نحن مقتنعون بأن منتدى البلدان المصدرة للغاز سيتعزز أكثر من حيث أهمية الغاز الطبيعي الذي يشكل طاقة خيار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الرقي الاجتماعي و حماية البيئة" مضيفا أن "الجزائر تتشرف باحتضان الاجتماع الوزاري القادم و أنها لن تدخر أي جهد من أجل اعطاء المنتدى الدور المنوط به على الساحة الدولية".

و يذكر أنه خلال الاجتماع الوزاري ال21 للمنتدى المنعقد في أكتوبر 2019 بموسكو (روسيا) على اقتراح عقد الاجتماع الوزاري الثاني و العشرين للمنتدى في الجزائر شهر نوفمبر 2020 و تعيين وزير الطاقة رئيسا للمنتدى للسنة القادمة.

و يذكر أن السيد عرقاب أجرى على هامش هذه القمة محادثات مع نظرائه العماني محمد بن حمد الرمحي، الغيني الاستوائي غابريال مباغا اوبيانغ ليما، الفنزويلي مانويل كيفيدو و كاتب الدولة الانغولي للنفط خوسي الكسندر باروسو.

و تمحورت المحادثات بين الأطراف حول " دراسة مدى تطور الاسواق الدولية للغاز و افاقها".

كما التقى الوزير مجموعة من قدماء الطلبة من غينيا الاستوائية الذي تابعوا دراساتهم في الجزائر.