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التوقيع بملابو على مذكرة تفاهم بين سونلغاز و نظيرتها الغينية الاستوائية

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 15:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سونلغاز و الشركة الوطنية للغاز بغينيا الاستوائية اليوم الخميس على مذكرة تفاهم من اجل تعزيز تعاونهما في شتى المجالات المرتبطة بنشاطاتهما، حسبما اكده بيان لسونلغاز.

و وقع مذكرة التفاهم -حسب ذات البيان- كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص و المدير العام للشركة الوطنية للغاز الغينية الاستوائية خوان انطونيو ندونغ اوندو بحضور وزير الطاقة السيد محمد عرقاب و نظيره الغيني الاستوائي غابريال مباغا اوبيانغ ليما.

و تهدف مذكرة التفاهم هذه الى "تعزيز علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين و تحديد الاجراءات العملية التي من شانها ان تسمح بتطوير التعاون في مجموع النشاطات المرتبطة بالنقل و توزيع الغاز و كذا جميع النشاطات المتعلقة بإنجاز و استغلال و صيانة منشآت نقل و توزيع الغاز عبر الانابيب على اساس مبادى المساواة و المنفعة المشتركة".

و يمثل السيد عرقاب الجزائر في القمة ال5 لرؤساء دول و حكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز التي ستجري بمالابو (غينيا الاستوائية).

و سبق القمة اليوم الخميس اجتماع وزاري استثنائي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز و يوم الاربعاء بتنظيم الملتقى الدولي الثاني حول الغاز.

و يرافق وزير الطاقة وفد هام يتكون من مسؤولين سامين في مجمعي سوناطراك و سونلغاز و الذي سيشارك بهذه المناسبة في مجموعة وزارية و دورة حول "الغاز الطبيعي و اهداف التنمية المستدامة".

و خلص ذات البيان الى ان رئيس الوزراء و رئيس الحكومة الغينية الاستوائية فرانسيسكو باسكوال اوباما اسو و وزير المناجم و المحروقات غابريال مباغا اوبيانغ ليما اعربا خلال زيارتهما لجناح مجمع سونلغاز عن اهتمام بلدهما بتحويل المهارات الجزائرية في مجال انجاز الشبكات الغازية الى بلدهم.

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التوقيع بملابو على مذكرة تفاهم بين سونلغاز و نظيرتها الغينية الاستوائية
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 15:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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