الجزائر تراهن على الشباب حاملي الأفكار والمشاريع لتحقيق التنمية والازدهار

وهران- أكد وزير التشغيل و العمل و الضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام يوم الخميس بوهران خلال زيارته لمعرض المؤسسات المصغرة للشباب المستفيدين من أجهزة دعم تشغيل الشباب أن الجزائر تراهن على الشباب حاملي المشاريع و الأفكار لتحقيق التنمية والازدهار.

واعتبر الوزير خلال زيارته لمعرض للمؤسسات المصغرة للشباب المستفيدين من أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الوكالتين الوطنيتين لدعم تشغيل الشباب و القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة, أن "الجزائر تراهن بشكل كبير على شبابها الذي يحمل أفكار ومشاريع مبتكرة لتطوير نموها الاقتصادي", مضيفا أن "شبابنا قادر على خلق القيمة المضافة".

وفي هذا الصدد دعا السيد تيجاني حسان هدام إطارات مؤسسات قطاعه في مختلف المستويات والهياكل إلى الخروج إلى الميدان و الاحتكاك بحاملي المشاريع قصد التعرف على انشغالاتهم و اهتماماتهم من أجل دعمها ومرافقتها, مذكرا بأهمية استحداث المزيد من المؤسسات المصغرة التي تعد إحدى أدوات تحقيق التنمية واستحداث الثروة ومناصب الشغل.

وفي حديثه عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, ذكر الوزير بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الرامية إلى تشجيع توظيفهم أين حث على ضرورة دعم ومرافقة حاملي المشاريع منهم.

وفي سياق ذي صلة, أكد تيجاني حسان هدام أن "الشباب هم عماد الوطن و ينتظر منهم المساهمة بشكل كبير في بناء معالم الجزائر الجديدة", مضيفا أن الشباب مدعو أيضا إلى "المساهمة في تعزيز استقرار الوطن لا سيما وأن الجزائر تستعد لموعد انتخابي هام يتطلب من الجميع المشاركة في إنجاحه."

ومن جهة أخرى, أشرف وزير التشغيل و العمل و الضمان الاجتماعي على الانطلاق الرسمي لدورة تكوينية للمكلفين بالاتصال على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد حول الاتصال المؤسساتي الرقمي الذي جمع حوالي 11 مشاركا من مختلف ولايات غرب الوطن.

وحث الوزير المشاركين في هذه الدورة التكوينية بضرورة إتقان تقنيات الاتصال الرقمي من أجل توحيد مناهج الاتصال و التي ستتكرس بإنشاء 51 صفحة للصندوق الوطني للتقاعد على مواقع التواصل الاجتماعي.