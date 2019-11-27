Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لوكال يعرض امام مجلس الامة نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
لوكال يعرض امام مجلس الامة نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

الجزائر- عرض وزير المالية, محمد لوكال يوم الأربعاء على مجلس الأمة نص القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يقترح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات.

وخلال جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل و عدد من أعضاء الحكومة، عرض السيد لوكال مضمون نص التعديل الذي يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".

لكن و لتمكين نص قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية، يضيف الوزير.

و قد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية".

وأوضح السيد لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج و أن هذا الفصل يعد "استثنائيا" بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات . وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.

وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث و الاستكشاف "سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال".

و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 18:24
كلـمات مفتـاحيــة :
لوكال يعرض امام مجلس الامة نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.27

بن فليس يدعو من البويرة إلى انتخابات "هادئة وبعيدة عن العنف"

19.11.27

بن قرينة يتعهد بترقية المصالحة الوطنية لإعادة حقوق الجزائريين "المحرومين"

19.11.27

المترشح مهيوبي يتعهد بإصلاح المنظومة الجامعية

19.11.27

ولاية الجزائر: توسعة شبكتي المترو الترامواي وانشاء مستشفي جامعي ضمن مشاريع تنموية أخرى

19.11.27

الوقاية من مخاطر السوق المالية تستلزم احترام القوانين و تكوين الموارد البشرية

19.11.27

رئاسيات :ما يقترحه المترشحون الخمسة لرفع النمو خارج المحروقات

الأكثــر قـراءة

19.11.25

الدالية تؤكد على أهمية التكفل بالمرأة في وضع صعب

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

19.11.25

البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: مشاركة 45 لاعبا من 12 دولة  

19.11.25

سباحة / بطولة الجزائر بين الأندية: "الجدية والنوعية في العمل ساهمت في تغيير هرم الترتيب"

19.11.25

تسجيل أكثر من 5600 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة من سنة 2019

19.11.25

مجلس الأمة: إشادة بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الملية ل2020