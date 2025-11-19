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الجزائر تشارك في القمة ال5 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الجمعة القادم بمالابو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات
الجزائر تشارك في القمة ال5 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الجمعة القادم بمالابو

الجزائر - يمثل وزير الطاقة، محمد عرقاب الجزائر في أشغال القمة ال5 لرؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز التي ستعقد في مالابو (غينيا الاستوائية)، حسبما ورد يوم الأربعاء في بيان للوزارة.

و ستكون القمة مسبوقة باجتماع وزاري استثنائي للمنتدى يوم 28 نوفمبر 2019 و الملتقى الدولي الثاني حول الغاز المقرر يوم 27 نوفمبر  2019 .

كما سيكون وزير الطاقة مرفوقا بوفد هام يضم مسؤولين سامين في مجمعي سوناطراك و سونلغاز، و سيشارك بهذه المناسبة في مجموعة وزارية و في دورة حول "الغاز الطبيعي و أهداف التنمية المستدامة" حسب ذات المصدر.

و خلال الاجتماع الوزاري ال21 لذات المنتدى المنعقد في أكتوبر 2019 بموسكو (روسيا) صادق الوزراء بالإجماع على الاقتراح الجزائري المتعلق بالعقد التأسيسي لمعهد البحث عن الغاز التابع للمنتدى و الذي سيكون مقره بالجزائر.

كما صادق الوزراء عل الاقتراح المتمثل في عقد الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى في الجزائر شهر نوفمبر 2020 و تعيين وزير الطاقة رئيسا للمنتدى للسنة القادمة.

و يذكر ان منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة وزارية مشتركة أسست خلال الدورة ال8 للاجتماع غير الرسمي لهذه البلدان المنعقد في موسكو في ديسمبر 2008 .

و يضم المنتدى 12 بلدا يزخر بأكثر من ثلثي احتياطات الغاز في العالم و يتعلق الأمر بكل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي-توباغو و الامارات العربية المتحدة و فينيزويلا فيما تعتبر أزربيجان و العراق و كازاخستان و النرويج و عمان و بيرو و أنغولا بلدان ملاحظة.

و تتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المنظمة في دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء حول مواردها الخاصة بالغاز الطبيعي و قدرتها على التخطيط و تسيير التنمية و استخدام و الحفاظ على موارد الغاز الطبيعي بشكل مستقل و مستدام و فعال و محترم للبيئة خدمة لشعوبها.

كما يعمل المنتدى أيضا على تشجيع الحوار بين البلدان المنتجة للغاز و البلدان المستهلكة قصد ضمان استقرار و شفافية سوق الغاز و سعر معتدل للمتدخلين في هذه السوق.

و يعتبر المنتدى أيضا الأرضية الوحيدة للتبادل و التعاون بين البلدان المنتجة و المصدرة للغاز.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 14:23
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الجزائر تشارك في القمة ال5 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الجمعة القادم بمالابو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

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