الصالون  الدولي ال20 للسياحة والاسفار: فرصة لإعطاء دفع قوي للوجهة السياحية الجزائرية

الجزائر - اعتبر عدد من المتعاملين والمهنيين في ختام الطبعة ال20 لصالون الدولي للسياحة والاسفار يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة هذه التظاهرة السنوية فرصة هامة من اجل اعطاء دفع قوي للوجهة السياحية الجزائرية التي تزخر بتنوع فريد من نوعه.

وأكد المشاركون في هذه الطبعة من وكالات سياحية وأسفار وفنادق ومؤسسات ناشئة أنهم استغلوا فرصة الصالون الذي نظم تزامنا مع موسم السياحة الصحراوية الذي انطلق في بداية أكتوبر ويدوم الى غاية أبريل المقبل من اجل تقديم عروض سياحية متنوعة بأسعار تنافسية تناسب امكانيات مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الاطار أكد عدد من مسيري الفنادق العمومية والخاصة المشاركة في هذه الطبعة انه تم لجلب السياح تقديم أسعار تنافسية حيث تم خفضها بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمئة أحيانا بعدة مناطق جنوبية من الوطن من بينها غرداية ,بسكرة جانيت , اليزي , تميمون و ادرار و تمنراست وتاغيت بشار .

غير انهم سجلوا لحد الان تراجع ملحوظ في عدد الحجوزات بمختلف هياكل الاستقبال والمواقع السياحية المذكورة, معتبرين هذ ا الصالون بمثابة فرصة لجلب السياح وتحسيسهم بضرورة قضاء عطلتي فصل الشتاء ونهاية السنة بمناطق الجنوب لاكتشاف الثراء الحضاري والثقافي والتاريخي الذي تزخر به المنطقة .

وفي هذا الاطار أكدت مسيرة وكالة سياحية وأسفار نصيرة مومن ل" واج" على ضرورة "تعزيز وترقية السياحة الداخلية على مدار السنة بتقديم منتوجات سياحية متنوعة تماشيا مع طلبات الزبائن" , مذكرة في نفس الوقت "بتسجيل خلال هذه الفترة بالذات تراجع في عدد الحجوزات في بعض المناطق الجنوبية من بينها غرداية وبسكرة مقارنة مع السنة الماضية نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر رغم عودة الامن والاستقرار في البلاد وفتح العديد من المسالك السياحية المطلوبة من طرف الكثير من السياح" .

غير انها أكدت من جهة أخرى بأن الكثير من الزبائن وكذا السياح الاجانب فضلوا هذه السنة اختيار منطقة جانيت لقضاء عطلة الشتاء ونهاية السنة داعية في نفس الوقت الى ضرورة تذليل عقبات للحصول على تأشيرة دخول السياح الاجانب للجزائر من اجل التمكن من بيع المنتوج السياحي المتنوع المعروض بأسعار جد تنافسية .

في حين اكد مجمع فندقة وسياحة وأسفار على اهمية تنظيم مثل هذا الصالون "للترويج بالسياحة الوطنية ,مشيرا الى ان كل المؤسسات الفندقية التابعة للمجمع بمنطقة الجنوب تقدم حاليا اسعارا تنافسية لفائدة للمتعاملين السياحيين ووكالات السياحة والاسفار لترقية الوجهة السياحية الصحراوية رغم تسجيل بعض التراجع في نسبة الحجوزات لحد الان" .

ويعمل المجمع على "تدارك هذا التراجع بتسطير برامج تهدف الى دعم التسويق والترويج للمنتوج السياحي عن طريق اعداد اتفاقيات شراكة بين وحدات المجمع ومختلف الهيئات المختصة في ترقية الوجهة السياحية الجزائرية لاسيما بمناطق جنوب البلاد".

وفي مجال الامن اكد عميد الشرطة رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الامن العمومي عميد الشرطة رابح زواوي على اهمية مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في الطبعة ال 20 للصالون الدولي للسياحة والاسفار للتعريف بأهمية توفير الامن والحماية لمختلف الوفود السياحية في عدة مسالك بمنطقة الجنوب وكذا حماية المواقع التاريخية والثقافية والاثرية وتامين مرافق الايواء وذلك وفق البرامج المسطرة لهذا الغرض بتنسيق العمل مع الوكالات السياحية والاسفار.

وذكر عميد الشرطة زواوي بان مصالح الامن الوطني قامت خلال السنة الفارطة ب 9224 تدخل لتأمين حوالي 30 الف و515 سائح أجنبي مسجلة على مستوى السياحة الصحراوية ما يفوق 4917 تدخل لتأمين أزيد من 15 الف و565 سائح اجنبي