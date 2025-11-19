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ورقلة:  نحو 40 مؤسسة حاضرة في الصالون الدولي للإنتاج و التصدير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

ورقلة - تشارك زهاء 40 مؤسسة جزائرية (عمومية و خاصة) وأخرى أجنبية تنشط في المجال الإقتصادي والصناعي في الطبعة الأولى للصالون الدولي للإنتاج و التصدير الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الثلاثاء بالفضاء التجاري "عسيلة إيبر مارشي"ببلدية سيدي خويلد بورقلة .

وتعرض في هذا الحدث الذي يحمل شعار" مستقبل اقتصادنا بسواعد مؤسستنا" عدة أنواع من المنتجات الغذائية و الفلاحية و كذا الخدمات ، إضافة إلى تشكيلة من وسائل و معدات الإنتاج من قبل مؤسسات وطنية كبرى على غرار مجمعي "جيكا" للإسمنت و ''الصومام'' وغيرها .

كما تشهد هذه التظاهرة الإقتصادية (26-30 نوفمبر) مشاركة لمؤسسات اقتصادية وإنتاجية من بلدان عربية على غرار تونس و ليبيا و موريتانيا ، كما أوضح لـ"وأج" منسق التظاهرة فضيل محمد علالي .

وأبرز ممثلو عديد المؤسسات المشاركة أهمية هذا الموعد الإقتصادي الذي اعتبروه فرصة ''جد هامة'' لتعزيز فرص الشراكة من خلال إبرام إتفاقيات بين المتعاملين الإقتصاديين بما يساعد على ترويج وتطوير المنتوج ويضمن توفيره في الأسواق سواء منها المحلية أو الوطنية.

وبرمجت على هامش هذا الصالون مائدة مستديرة إلى جانب تنشيط عديد الندوات تناقش خلالها قضايا اقتصادية و حول خدمات التسوق التي سينشطها أساتذة مختصون في عالم الإقتصاد والتجارة ، حسب المنظمين .

ويأتي الصالون الدولي للإنتاج و التصدير في إطار مبادرات تثمين المنتوج المحلي و جعله قابلا للتصدير نحو الأسواق الخارجية سيما الإفريقية منها ، وتشجيع المنتوج الجزائري و تحسين مناخ الأعمال بهذه الجهة الجنوبية من الوطن إلى جانب فتح آفاق جديدة بخصوص توفير مناصب الشغل للشباب ، مثلما أشير إليه.

ومن شأن هذا الحدث أن يساهم كذلك في التعريف بالثروات التي تزخر بها الجزائر ولمؤهلات الإستثمار المتاحة بهذه المنطقة ، كما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة:  نحو 40 مؤسسة حاضرة في الصالون الدولي للإنتاج و التصدير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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