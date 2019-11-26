تقييس: المؤسسات الوطنية مدعوة للمشاركة في اللجان التقنية للمعهد الجزائري للتقييس

الجزائر- شجع مدير المعهد الجزائري للتقييس محمد خدام يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المؤسسات الوطنية للانخراط في اللجان التقنية للتقييس من اجل اخذ فكرة عن المقاييس المطبقة سيما في البلدان الاعضاء في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ايزو).

و اوضح السيد خدام خلال يوم اعلامي حول "شهادة الجودة ايزو" من تنظيم غرفة التجارة و الصناعة "مزغنة" ان "انضمام المؤسسات الجزائرية للجان التقنية التي انشأها المعهد الجزائري للتقييس سيسمح لها بالتعرف على المعلومات المتعلقة بالمعايير المطلوبة من كل بلد و بالتالي تنفيذ عقودهم الخاصة بالتصدير نحو تلك الاسواق الاجنبية".

و اضاف ذات المسؤول ان "المعلومة الجديدة تعني ان تكون على دراية بمتطلبات كل بلد" مضيفا انه بفضل ذلك يمكن للمؤسسة ان تعرف مسبقا اذا كانت ستتمكن من توفير تلك المقاييس ام لا. و تابع قوله ان المعهد الجزائري للتقييس يتوفر حاليا على 71 لجنة تقنية للتقييس مؤكدا ان عددها يمكن ان يرتفع حسب الاحتياجات.

كما اشار السيد خدام الى ان دور تلك اللجان التقنية يتمثل في اعداد المقياس الجزائري و في ذات الوقت اعلام و تكوين المؤسسات حول المقاييس المطبقة في البلدان الاعضاء في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ايزو).

و ذكر في هذا الصدد بان منظمة ايزو تتوفر حاليا على 196 عضوا من بينها الجزائر التي انضمت منذ سنة 1976 مضيفا ان المؤسسات لا يمكنها حاليا تصدير منتجاتها بدون الحصول على شهادات الجودة الدولية.

من جانبه اوضح المدير العام لمكتب استشارة للمؤسسات "سوسياد" الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة جيرار لومبار ان المؤسسات الجزائرية مطالبة بضرورة الحصول على شهادة الجودة ايزو حتى تتمكن من تصدير منتجاتها و المشاركة في المناقصات. كما اوضح لممثلي المؤسسات الحاضرين في القاء بان شهادة الجودة ايزو و مقاييس اخرى تسمح بتطبيق ممارسات و طرق مثالية في المؤسسة معترف بها على المستوى الدولي.

و تابع قوله ان شهادة الجودة ايزو تسهل عملية الدخول الى اسواق جديدة و ان المؤسسات التي لا تتوفر على هذه الشهادة لا يمكنها باي حال من الاحوال المشاركة في المناقصات التي ينظمها صادري الاوامر من الشركات على غرار مجمعي سوناطراك و سونلغاز.

اما بخصوص المقاييس فقد اشار السيد لومبار الى 25 الف مقياس و ان اهمها هي شهادة ايزو 9001 صيغة 2019 و المتعلقة بإدارة النوعية مؤكدا ان هذه الاخيرة تعتبر الاكثر طلبا في مجال المناقصات و المشاريع المرتبطة بالبناء و الاشغال العمومية.

اخيرا و في رده على سؤال حول تكلفة شهادة الجودة ايزو اوضح ذات المسؤول انها تكلف ما بين 2 و 3 مليون دينار