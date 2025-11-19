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الملكية الفكرية و الصناعية: تسجيل اكثر من 6.800 طلب خلال سنة 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الملكية الفكرية و الصناعية: تسجيل اكثر من 6.800 طلب خلال سنة 2018

الجزائر - بلغ عدد الطلبات على تسجيل الملكيات الفكرية والصناعية بالجزائر أزيد من 6.800 طلب من طرف المؤسسات والافراد خلال سنة 2018، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بالجزائر المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بلمهدي عبد الحفيظ.

وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش فعاليات اليوم الوطني للتحسيس حول العلامات والرسوم، المنظم من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للملكية الصناعية ان ارتفاع عدد الطلبات بالمقارنة بالسنوات الماضية يعود إلى "زيادة نسبة الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية و الصناعية بغرض حمايتها من التقليد".

و اعتبر السيد المهدي التعدي على حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية من خلال مختلف مظاهر التقليد "جريمة" يعاقب عليها القانون الجزائري والدولي، الأمر الذي يستدعي التعريف والتوعية أكثر بمضامين هذه القوانين والإجراءات وكيفيات حماية العلامات الموجودة في السوق.

ودعا المتحدث المتعاملين الاقتصاديين للتقرب أكثر من المعهد الوطني للملكية الصناعية و من مكتب المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالجزائر للتعرف على كل الإجراءات التي تسمح بتسجيل المنتجات وحمايتها.

من جانبه أشار مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر (OMPI)، محمد السالك احمد عثمان، إلى أن كل البلدان العربية والإفريقية ومن بينها الجزائر مازالت بحاجة إلى وقت اكبر للتعريف بكل مضامين الملكية الفكرية والصناعية وتنفيذ كل إجراءاتها بشكل كامل.

ويرى السيد السالك أن مختلف الدول الصناعية المتطورة توفر مؤسساتها مبالغ مالية طائلة قصد التعريف بمنتجاتها أو خدماتها وابتكاراتها وحمايتها من مختلف أنماط التقليد أو السرقة وهو الأمر الذي ينبغي أن تقتدي به الدول السائرة في طريق النمو.

وحسب ممثل هذه المنظمة الدولية فإن التعريف والتحسيس بالعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية يمكن أن يمنح الأثر الإيجابي البالغ للسوق ويحسن الاستراتيجيات التجارية والمكانة التي يمكن أن تحصل عليها الشركة.

وتسمح هذه الإجراءات بتمييز سلع وخدمات شركات ما عن سلع وخدمات يمكن أن تكون ملكية لشركات أخرى.

وأكد المتحدث أن المنظمة الدولية تعمل دائما على تطوير الادوات في هذا المجال من خلال إدراج الوسائل والسياسات التي تحسن عل. أساس تجارب دول اخرى، وتوضع تحت تصرف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وتطور المنظمة الدولية ادوات الابتكار من خلال مواكبة مختلف الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة والتي تتضمن الذكاء الصناعي والرقمنة والتي باتت وسيلة هامة في مجال إنتاج السلع والخدمات، بحسب السيد السالك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الملكية الفكرية و الصناعية: تسجيل اكثر من 6.800 طلب خلال سنة 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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