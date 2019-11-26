لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنظم يوم الأربعاء الورشة التقنية الثالثة حول المطابقة

وتهدف هذه الورشة التي ستنظم بمقر وزارة المالية إلى المساهمة في تعزيز كفاءات المهنيين في الساحة المالية، لا سيما في ما يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
وأوضح المصدر نفسه في تصريح لواج أن "المطابقة تعد احدى ادوات الوقاية من الفساد و مكافحته إذ أنه من المهم تحسيس و تكوين الأشخاص (مسؤولين و عمال) حول الممارسات الحسنة".
وإذ ذكرت باختلاف المطابقة عن المراقبة الداخلية و التفتيش، أشار المصدر أنها تشكل أيضا ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسات لكونها احدى الشروط التي تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال.
في هذا الإطار، تعتزم لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، تقديم اقتراح للحكومة "قصد وضع مرصد للأخلاقيات" للمؤسسات، يضيف المصدر نفسه.
و ستعرف الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة المالية و مركز معالجة الاستعلامات المالية و بنك الجزائر، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات سويسرية سيقدمون تجربتهم في هذا المجال.