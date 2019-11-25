تجارة: تعزيز التعاون الجزائري الروسي من خلال رفع العراقيل

الجزائر - أجمع المشاركون في لقاء اعمال جزائري روسي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر و روسيا يقتضي رفع مختلف الصعوبات المرتبطة خاصة باللوجيستيك و منح التأشيرات.

وأوضح ممثل روسيا بالجزائر ايفان ناليتش خلال هذا اللقاء الجزائري الروسي ان "تعزيز التعاون التجاري الجزائري الروسي يتطلب تعاونا وثيقا بين هيئات الدعم على غرار الغرف التجارية و وكالات ترقية التصدير".

وبادر الى تنظيم هذا اللقاء، الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة بموسكو و سفارة روسيا بالجزائر.

وأكد في هذا الخصوص ان "المبادلات بين الجزائر و روسيا تتطور سيما بفضل مساهمة القطاع الفلاحي الجزائري".

كما اعتبر ان بإمكان هذا القطاع ان يكون "قاطرة" لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين مذكرا بالمشاركة الجزائرية في صالون "وورلد فود" بموسكو الذي نظم في شهر سبتمبر الاخير.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا ان شركات بلاده يمكنها ان تساهم في تصنيع القطاع الفلاحي الجزائري بتزويده بالآلات المناسبة.

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من جانبه اوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم ان "الجزائر تشهد مرحلة اقتصادية و تجارية نشطة الانفتاح".

وأشار في هذا الخصوص الى تخفيف القاعدة 51/49 التي جاءت في مشروع قانون المالية 2020.

وتابع قوله ان هذه المرونة ستمنح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الاجنبية فرصة التعاون في روح من الفائدة المتبادلة و الإنفتاح على قطاعات تعاون جديدة.

كما اوضح السيد بوشلاغم ان تجسيد منطقة التبادل الحر الافريقية خلال 2020 يشكل فرصة للمتعاملين الوطنيين و الاجانب للتموقع في السوق الافريقية.

من جانبهم تطرق المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون الحاضرون في اللقاء الى عديد الصعوبات التي يواجهونها في مجال تصدير و استيراد مختلف المنتجات.

و تتعلق تلك المشاكل خاصة باللوجيستيك و تنقل الاشخاص.

في هذا الصدد اشار حاج عمر احد المتعاملين الجزائريين المختصين في تصدير منتجات الصناعات الغذائية الى غياب الامكانيات سيما شاحنات التبريد لنقل السلع الجزائرية الطازجة بعد وصولها الى روسيا.

كما دعا الى تسهيل تنقل رؤساء المؤسسات بين البلدين عبر تخفيف اجراءات الحصول على التأشيرة.

أما مسؤول احدى مؤسسات تحويل التمور فقد اكد انه يصدر منتجاته نحو روسيا منذ 2016 "بدون صعوبات كبيرة".