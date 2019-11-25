مطار الجزائر: تحويل الرحلات الداخلية نحو المحطة الدولية  

الجزائر - تم اليوم الاثنين تحويل الرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية و طاسيلي للطيران، من مطار الخطوط الداخلية نحو المطار الدولي القديم للجزائر (المحطة 1)، حسب ما علم من شركة تسيير الخدمات و المنشآت المطارية للجزائر.

وسيسمح هذا التحويل بتقديم خدمات أفضل لشركات الطيران و الركاب على مستوى محطة مطابقة للمعايير الدولية، يشير المصدر نفسه.

وكانت الجوية الجزائرية قد أعلنت عن تحويل جميع الرحلات الداخلية إلى المحطة 1 من مطار الجزائر الدولي القديم للجزائر العاصمة ابتداء من الاثنين 25 نوفمبر الجاري.

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من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة في حديث خص به "واج" على "الوضعية المالية الجيدة" للخطوط الجوية الجزائرية.

كما طمأن بان اسطول الشركة يستفيد من عملية صيانة تقنية مطابقة للمعايير الدولية مضيفا ان جميع هياكل الخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بأعمال الصيانة و السلامة الجوية معتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.

ويشمل أسطول الخطوط الجوية الجزائرية طائرات بوينغ و ايرباص و طائرات (ATR) و طائرة شحن (Lockheed). (.