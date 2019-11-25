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مطار الجزائر: تحويل الرحلات الداخلية نحو المحطة الدولية  

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 15:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مطار الجزائر: تحويل الرحلات الداخلية نحو المحطة الدولية  

الجزائر - تم اليوم الاثنين تحويل الرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية و طاسيلي للطيران، من مطار الخطوط الداخلية نحو المطار الدولي القديم للجزائر (المحطة 1)، حسب ما علم من شركة تسيير الخدمات و المنشآت المطارية للجزائر.

وسيسمح هذا التحويل بتقديم خدمات أفضل لشركات الطيران و الركاب على مستوى محطة مطابقة للمعايير الدولية، يشير المصدر نفسه.

وكانت الجوية الجزائرية قد أعلنت عن تحويل جميع الرحلات الداخلية إلى المحطة 1 من مطار الجزائر الدولي القديم للجزائر العاصمة ابتداء من الاثنين 25 نوفمبر الجاري.

إقرأ أيضا : الخطوط الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الداخلية إلى النهائي 1 يوم الاثنين المقبل

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة في حديث خص به "واج" على "الوضعية المالية الجيدة" للخطوط الجوية الجزائرية.

كما طمأن بان اسطول الشركة يستفيد من عملية صيانة تقنية مطابقة للمعايير الدولية مضيفا ان جميع هياكل الخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بأعمال الصيانة و السلامة الجوية معتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.

ويشمل أسطول الخطوط الجوية الجزائرية طائرات بوينغ و ايرباص و طائرات (ATR) و طائرة شحن (Lockheed). (.

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مطار الجزائر: تحويل الرحلات الداخلية نحو المحطة الدولية  
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 15:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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