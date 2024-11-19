مشاركة الأمن الوطني في الطبعة الـ20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

الجزائر - تشارك المديرية العامة للأمن الوطني في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الـ20، بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر العاصمة) من خلال إقامة جناح عرض للتعريف بمختلف مصالح الأمن الوطني، حسب ما افاده اليوم بيان لهذه المديرية.

وأوضح ذات البيان ان مشاركة الأمن الوطني في فعاليات هذا الحدث الدولي الذي يدوم ثلاثة أيام تمثلت في "إقامة جناح عرض شاركت فيه كل من مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية وشرطة الحدود ومصالح الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة الى إبراز الدور الهام الذي تقوم به مصالح الشرطة في مرافقة وتطوير النشاطات السياحية في الجزائر".

وأشار المصدر ذاته الى ان "الوفد الرسمي الذي قام بتدشين فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار قام بزيارة جناح الأمن الوطني، حيث قدمت لأعضائه شروحات وافية حول مساهمة الأمن الوطني في مجال مرافقة وتطوير قطاع السياحة في الجزائر وتوفير البيئة الأمنية لإنعاش هذا القطاع الاقتصادي الهام".

وكان وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، قد اشراف في وقت سابق من نهار اليوم على افتتاح الطبعة ال20 للصالون الدولي للسياحة الذي يعرف مشاركة حوالي 100 عارض من الجزائر ومن بلدان اجنبية، حيث أكد على أن هذه التظاهرة "فرصة سانحة للتعريف بالثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به بلادنا لاستقطاب السياح".