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السيد ياسع يشارك في الندوة حول الانتقال الطاقوي ببرلين  

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات

الجزائر - يشارك محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نورالدين ياسع ، يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين ببرلين، في الندوة حول الانتقال الطاقوي في العالم العربي، حسبما ورد ، اليوم الأحد، في بيان لهذه الهيئة التابعة للوزارة الأولى.

وأوضح المصدر أن السيد ياسع سيكون مرفوقا خلال هذا الحدث المنظم في اطار انعقاد المنتدى العاشر (10) العربي-الألماني حول الطاقة، بكل من المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص و رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، عبد القادر شوال.

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السيد ياسع يشارك في الندوة حول الانتقال الطاقوي ببرلين  
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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