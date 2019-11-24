وأوضح المصدر أن السيد ياسع سيكون مرفوقا خلال هذا الحدث المنظم في اطار انعقاد المنتدى العاشر (10) العربي-الألماني حول الطاقة، بكل من المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص و رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، عبد القادر شوال.
السيد ياسع يشارك في الندوة حول الانتقال الطاقوي ببرلين
أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:27 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 21 مرات
الجزائر - يشارك محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نورالدين ياسع ، يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين ببرلين، في الندوة حول الانتقال الطاقوي في العالم العربي، حسبما ورد ، اليوم الأحد، في بيان لهذه الهيئة التابعة للوزارة الأولى.