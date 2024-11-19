الطبعة ال 20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر العاصمة

وقد اشرف على افتتاح هذه التظاهرة، التي تدوم ثلاثة ايام، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

ويكتسي الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي تشارك فيه كل من تونس والصين واثيوبيا ومالي والنيجر"أهمية جوهرية لا تقل عن مثيلاتها التي تقام بمختلف دول العالم، فهو فرصة مواتية للمتعاملين المحليين والأجانب للاحتكاك و الاستفادة وتقاسم الخبرات والتجارب في مجال السياحة من خلال اقامة علاقات تبادلية ترقوية وتجارية من شأنها أن تعطي دفعا قويا يساهم في الترويج للمقصد السياحي الجزائري ذي الإمكانات والمقومات السياحية الاستثنائية والحصرية، لا سيما وأن قطاع السياحة هو قطاع حيوي خدماتي يعول عليه بمعية قطاعات استراتيجية أخرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وتعرف هذه الطبعة مشاركة كل الفاعلين والشركاء في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والتي تضم في مجملها المؤسسات تحت وصاية الوزارة، من بينها وكالات السياحة والأسفار و متعاملين سياحيين و مؤسسات فندقية عمومية وخاصة و حرفيين و ومؤسسات خدماتية، كالبنوك والتأمينات والنقل، بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الناشئة المهتمين بمجال السياحة بشتى فروعها.

كما يشارك في هذه التظاهرة السياحية المؤسسات الناشئة وكذا المؤثرون في مجال السياحة من خلال تخصيص عدة فضاءات لهذه الأخيرة، لتشجيع هذه المؤسسات الناشئة المسيرة من طرف الشباب ومرافقتها من اجل نجاح تجسيد المشاريع على أرض الواقع.

وعلى هامش هذا الصالون، سيتم تنظيم عدة محاضرات ينشطها مختصون دوليون في مجال السياحة، كما خصصت فضاءات في هذا الصالون لعرض مختلف منتجات الصناعة التقليدية الرائدة المتحصلة على الجوائز الأولى للصناعة التقليدية والحرف لأحسن منتوج تقليدي لهذه السنة وكذا تنظيم ورشات حية ينشطها حرفيون متخصصون في مختلف الصناعات التقليدية.

و يتزامن تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار مع حصول الجزائر على مقعد عضوية في لجنة السياحة والتنمية المستدامة بالمنظمة العالمية للسياحة وكذا بالمجلس التنفيذي لذات المنظمة في شهر سبتمبر الماضي بروسيا، و"هو انجاز من شأنه تكريس الدول الهام الذي تلعبه الجزائر قاريا ودوليا في تنمية وتطوير صناعة السياحة وفقا لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة".