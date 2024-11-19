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طاقة: تنظيم الطبعة الثالثة للندوة الدولية للهيدروجين المستدام يومي 27 و 28 نوفمبر بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات

 الجزائر- سينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة الطبعة الثالثة للندوة الدولية للهيدروجين المستدام يومي الاربعاء و الخميس المقبلين بالجزائر العاصمة, حسب ما جاء اليوم الاحد في بيان للمركز.

وستنظم هذه التظاهرة العلمية بالتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الجمعية الدولية لطاقة الهيدروجين المتجدد بالمكتبة الوطنية الحامة. و أوضح البيان أنه مع ظهور خلايا الوقود ومتطلبات الطاقة النظيفة والمستدامة أصبح الاهتمام بالهيدروجين کناقل طاقوي حقيقي, مشيرا أن هذا الاهتمام يتأكد مع التحول الطاقوي واتفاقية للتغيرات المناخية التي أعطت دفعا لمفهوم الحياد الكربوني.

و حذر المنظمون لهذه الندوة في ذات البيان من الإفراط في استخدام الطاقات المتجددة حيث يولد مشاکل في التسيير جراء طبيعتها المتقطعة, مما يؤدي إلى تذبذب كبير في الإنتاج الطاقوي و اختلال التوازن بين العرض والطلب و للتقليل من مشكل الانقطاع يعتبر الهيدروجين كوسيلة للتخزين و منتوج وسطي يفرض نفسه.

ستكون هذه الندوة التي تجمع الفاعلين الرئيسين الناشطين في الميدان فرصة مناسبة لمناقشة تكنولوجيات الإنتاج و التخزين واستعمال الهيدروجين و الوقود البديل في سياق التنمية المستدامة و التحول الطاقوي كما ستكون الدورة الثالثة للهيدروجين المتجدد فرصة للاستفسار عن آخر المستجدات في المجال.

تعول الدورة على خبرات وتجارب كبار الخبراء الوطنيين والدوليين للخروج بحلول و توصيات و كذا تقديم الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز تطوير الهيدروجين كطاقة متجددة.

 

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طاقة: تنظيم الطبعة الثالثة للندوة الدولية للهيدروجين المستدام يومي 27 و 28 نوفمبر بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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