الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب2ر2 % خلال سنة في أكتوبر 2019

الجزائر - بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2ر2 % الى غاية اكتوبر 2019، حسبما علمته "واج" من الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعد تطور اسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية الى غاية اكتوبر 2019 هو نسبة التضخم المتوسط السنوي المحسوب، اخذا بعين الاعتبار الاشهر ال12 الممتدة بين نوفمبر 2018 الى اكتوبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة بين نوفمبر 2017 و اكتوبر 2018.

اما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر اكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر فانه اقل من 1ر0 %، حسب معطيات الديوان .

و بخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان اسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 5ر0 % في شهر اكتوبر الاخير مقارنة بالشهر الفائت.

كما اشار ذات المصدر الى ان هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل اساسي الى انخفاض بنسبة 7ر0 % لأسعار المنتجات الفلاحية.

و اضاف التقرير نفسه ان هذا الانخفاض الشهري لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مرجعه خاصة الى تراجع بنسبة 8ر9 % لأسعار الخضر و ب8ر7 % للبطاطا و 5ر0 % للحوم الحمراء.

من جانب آخر اشار الديوان الوطني للإحصائيات الى ارتفاع للأسعار التي ميزت بعض المنتجات سيما اللحوم البيضاء (+ 7ر4 %) و البيض (+21 %) و الفواكه (+ 9ر8 %) في شهر اكتوبر و مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

و تابع المصدر ان اسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 % و الراجعة خاصة الى انخفاض اسعار السكر (-4 %) و القهوة ب(-4ر1 %).

اما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 3ر0 % فيما حلت الخدمات استقرارا.

و حسب مجموعة السلع و الخدمات فان ارتفاع الاسعار قد شمل بشكل اساسي مجموعة الالبسة و الاحذية بارتفاع بلغ 5ر0 % و مجموعة التعليم و الثقافة و التسلية نسبة (+3ر0 %) و المجموعات المتنوعة ب(+4ر0 %).

اما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت اما بتغيرات معتدلة او باستقرار-يضيف ذات المصدر-.

كما اشار تقرير الديوان الى ان جميع اسعار الاستهلاك قد سجلت خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 96ر1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و اضاف المصدر ان هذه الزيادة راجعة خصوصا لارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية و السلع المصنعة و اخيرا الخدمات.

و قد عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة (+33ر1 %) خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2019 و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت السلع المصنعة و الخدمات ارتفاعا على التوالي ب11ر4 % و 56ر3 % خلال نفس فترة المقارنة.

و تابع الديوان الوطني للإحصائيات من جانب اخر ان اسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة -39ر0 % سيما بسبب تراجع اسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 08ر2 % خلال فترة المقارنة.

للتذكير ان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 3ر4 % في سنة 2018.